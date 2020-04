Zoom rolt versie 5.0 uit met verbeterde beveiliging voor gebruikers

Chatapplicatie Zoom kondigt het uitrollen van versie 5.0 aan op haar eigen website, waarmee de veiligheid van gebruikers verbeterd moet worden en een nieuwe variant van internettrollen voorkomen.

CEO Eric Yuan kondigde geruime tijd geleden aan dat Zoom negentig dagen lang alleen updates zou ontvangen die de beveiliging verbeterden en de privacy van gebruikers beter beschermde. Dit nadat de app geregeld in het nieuws kwam vanwege de vele problemen die werden aangekaart. Een mijlpaal, zo noemt Zoom het, is het uitrollen van versie 5.0 met onder andere een verbeterde encryptie (AES 256-bit GCM, nog niet de beloofde end-to-end) en de optie voor bedrijven om te kiezen welke datacenters worden gebruikt om videocalls te versturen. Dit nadat er vraagtekens werden geplaatst bij het gebruikmaken van datacenters in China waarbij er werd getwijfeld of er niet kon worden meegekeken of meegeluisterd.

Naast een tweetal verbeterde netwerkfuncties, komt Zoom in versie 5 van de app ook met een reeks eerder aangekondigde features. De knop waaronder alle adminopties te vinden zijn is nu prominenter geplaatst, waardoor de functies voor admins van een call makkelijker te gebruiken zijn. Daarnaast heeft Zoom voor nagenoeg alle gebruikers een reeds bestaande functie standaard aangezet: een wachtwoord zetten op een videocall. Dit moet voorkomen dat de ID’s van onbeveiligde calls op het internet worden geplaatst en een gesprek binnen mum van tijd vol zit met trollen.

Dat laatste wordt ook voorkomen door het standaard inschakelen van een wachtruimte voor nieuwe gasten in een call. Deze kunnen alleen door een admin worden toegevoegd, waardoor ongewenste gasten buiten de deur gehouden kunnen worden.

De meeste features zullen per direct beschikbaar zijn voor gebruikers van Zoom, het kunnen aangeven van een gebruiker (waarna deze uit een chat kan worden gezet) en de nieuwe encryptie zullen binnen een week worden uitgerold.

Lees ook: De problemen van Zoom op een rij gezet