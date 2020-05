Zoom neemt Keybase over om meetings veiliger te maken

Zoom heeft Keybase overgenomen, een startup gespecialiseerd in end-to-end chat encryptie. Zoom wil de technologie integreren in zijn videoplatform.

De Amerikaanse start-up heeft een messaging platform ontwikkeld dat end-to-end encryptie biedt voor chatdiensten. Berichten worden versleuteld op het apparaat van de gebruiker voordat ze door de servers van Keybase gaan en kunnen alleen door de ontvangers worden gedecodeerd. Daardoor kan Keybase de inhoud zelf ook niet inzien.

Zoom zal de technologie gebruiken om end-to-end encryptie in te bouwen voor betalende gebruikers. Zoom-CEO Eric Yuan geeft aan dat wanneer een host de modus activeert, deelnemers van de videocall geen conference phones van derden kunnen gebruiken. Ook wordt na het activeren cloud recording automatisch stopgezet.

Yuan legt uit dat voor iedere Zoom-meeting een encryptiesleutel wordt aangemaakt door de host. De host bepaalt wie deze keys krijgt, waarna ze deel kunnen nemen aan de vergadering.

“Wij geloven dat dit gelijkwaardige of betere security zal bieden dan de bestaande end-to-end gecodeerde berichtenplatforms voor de consument,” aldus Yuan.

Het bedrijf vraagt klanten en experts om hun feedback te delen. Die feedback zal worden gebruikt om het uiteindelijke systeemontwerp te creëren.

Betere beveiliging

Zoom houdt ook rekening met de zakelijke klanten die historisch gezien de belangrijkste markt vertegenwoordigen. Yuan stelt dat het bedrijf zich bezighoudt met het bouwen van “mechanismen die zakelijke gebruikers in staat stellen extra authenticatieniveaus te bieden” bovenop de geplande end-to-end encryptie.

Zoom gaf in april aan om 90 dagen lang geen nieuwe features uit te brengen zolang de privacy- en veiligheidsprobleem nog niet waren opgelost. Destijds gaf het bedrijf al aan dat het van plan was om een end-to-end encryptie in te voeren, maar dat kon wel nog enkele maanden duren. De aankoop van Keybase zal dit zeker versnellen.

Tip: Microsoft Teams vs Zoom vs Google Meet vs Webex Meetings vs BlueJeans