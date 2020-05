Microsoft introduceert slimme tracking tool Lists voor Microsoft 365

Microsoft introduceert de nieuw planningtool Lists voor bedrijven die werken met Microsoft 365. De nieuwe applicatie integreert Teams, SharePoint en Outlook.

Microsoft kondigde de Lists-applicatie aan tijdens zijn Build-evenement. Met de nieuwe tool kunnen bedrijven problemen bijhouden, inventarissen beheren, FAQ’s beheren, agenda’s voor evenementen opstellen en meer. Lists heeft ook versies voor het web en mobiel gebruik, zodat je makkelijk op afstand samen kunt werken. Vooral nu tijdens de coronacrisis is deze toegankelijkheid van groot belang.

Microsoft stelt ook een aantal templates beschikbaar voor Lists. Zo kunnen klanten contacten, evenementen en checklists zonder enige moeite instellen. Ook is er een mogelijkheid om waarschuwingen en processen te creëren.

Microsoft Lists biedt meerdere manieren om lijsten te weergeven. De standaardweergave is raster, galerij wordt vooral gebruikt voor lijsten met afbeeldingen en de kalender-weergave is gemaakt voor taken met data.

Regelsysteem

Een interessante nieuwe functie binnen Microsoft Lists is het nieuwe regelsysteem. Dit systeem gebruikt het if-this-then-that-principe om nieuwe regels te creëren. Via deze functie kan je meldingen of herinneringen instellen, maar ook notificaties sturen naar andere gebruikers zodra je iets in de lijst hebt aangepast.

Lists wordt ook geïntegreerd met Power Platform, met custom lijstformulieren voor Power Apps en workflows met Power Automate. Volgens Microsoft wordt Lists in de zomer beschikbaar gemaakt.

AI Tool

In eerste instantie lijkt de aankondiging van Lists veel op een andere tool die vorige week bekend werd gemaakt. Het AI-team van Microsoft en onderzoekers van de University of Washington hebben een AI-tool gecreëerd die automatisch to-dolijsten maakt aan de hand van verzonden e-mails. De tool gebruikt AI om alle uitgaande e-mails te scannen op eventuele taken die nog voltooid moeten worden. Deze tool zal volgens Microsoft in juli worden gepresenteerd.