Microsoft-tool stelt to-dolijst samen op basis van e-mails

Een nieuwe tool van Microsoft genereert automatisch to-dolijsten aan de hand van verzonden e-mails. De ‘Smart To-Do’ tool scant hiervoor met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) alle uitgaande e-mails.

Microsoft’s AI-team werkte voor de tool samen met onderzoekers van de University of Washington. Inmiddels hebben ze hun bevindingen gedeeld in een paper (pdf).

Stel, je stuurt een mail naar een klant waarin je zegt dat je op dinsdagmiddag een concept zal opsturen. De AI scant deze mail, registreert de taak en zet deze taak op de lijst met bijvoorbeeld de titel ‘concept sturen naar klant’. Ook het tijdstip wordt meegenomen, in het genoemde voorbeeld dinsdagmiddag. De tool gaat uiteindelijk alle e-mails langs en update de lijst voortdurend.

De onderzoekers moesten het systeem van de grond af opbouwen, aangezien er geen vergelijkbaar AI-systeem zou bestaan. Dit betekent dat alle onderdelen ontwikkeld moesten worden, van de task parameters tot de datasets waarop de deep neural networks zijn getraind. Mocht de nieuwe tool goed werken in de praktijk, scheelt dit veel werk voor personeel. Werknemers kunnen dan e-mails blijven beantwoorden in plaats van to-dolijstjes maken.

Pre-print paper

“In dit werk introduceren we de taak om automatisch To-Do items te genereren vanuit e-mailcontext en metadata om gebruikers te helpen met het opvolgen van hun beloofde acties (ook wel aangeduid als commitments). We willen een kort en bondig To-Do item genereren voor de taak die in de e-mail wordt genoemd”, aldus de onderzoekers.

Het team zal de Smart To-Do tool in juli definitief presenteren.