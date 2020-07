De nieuwe Taak-app binnen Microsoft Teams is een feit

Microsoft heeft een nieuwe Taak-app (Tasks in de Engelse versie) toegevoegd aan Microsoft Teams. Op dit moment wordt de vernieuwde Taak-app uitgerold. Hij komt in plaats van de Planner, zoals Microsoft in april al aankondigde.

Het idee van de Taak-optie is dat je er zowel een duidelijk overzicht krijgt van je eigen taken, als de taken die je zijn toebedeeld door anderen. In de Taak-app zie je de taken uit Microsoft To Do, Planner en Outlook bij elkaar, plus uit de kanalen van Teams. Je kunt de taken rangschikken op wat prioriteit heeft, of simpelweg welke startdatum ervoor staat.

Taken per winkel of afdeling

Werk je in een bedrijf dat bijvoorbeeld verschillende winkels of regio’s heeft, dan is het mogelijk om taken specifiek aan een bepaalde groep te richten. Het is daarnaast mogelijk om real-time te zien hoe ver iedereen met een bepaalde taak is, uiteraard afhankelijk van in hoeverre de winkels of afdelingen het systeem gebruiken.

Microsoft legt niet op hoe de taken worden weergegeven. Je kunt dus zelf bepalen of je het wil zien in de vorm van een lijstje, Trello-achtige borden, statistieken of roosters. Zo kan iedereen in een team zelf bepalen hoe hij of zij de taken ziet. In de onderstaande video kun je zien wat je ongeveer kunt verwachten van deze vernieuwde functie binnen Microsoft Teams.

Microsoft Taken

De Taak-app wordt nu uitgerold, maar alleen aan een kleine groep gebruikers. De verwachting is dat de uitrol wel zo’n anderhalve maand in beslag neemt. Het gaat eerst alleen om de nieuwe Taak-app op desktop-computers, want de mobiele versie wordt pas uitgegeven als alle desktopcomputers over zijn.