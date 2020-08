Logitech Swytch zorgt voor compatibiliteit met elk videoplatform

Logitech introduceert de Logitech Swytch, een kleine universele USB-kabel waarmee gebruikers hun laptop kunnen aansluiten op elk videoconferentie-platform. Hiermee maakt het niet uit of de vergaderingen plaatsvinden op Zoom, Teams of een ander platform.

De Logitech Swytch stelt gebruikers in staat om meetings bij te wonen met hun eigen laptop, ongeacht de geïnstalleerde videoconferentie-systemen in de ruimte. De Swytch USB-aansluiting consolideert HDMI en USB in één kabel en biedt tegelijkertijd native ondersteuning voor elk extern videoconferentie-platform, streaming software of webinar. De kabel is met anderhalve meter lang genoeg en de Swytch ondersteunt resoluties tot 4K.

Specificaties

Logitech Swytch ondersteunt Windows 10, macOS 10.15 of ouder en Chrome OS 75 of ouder. USB-A en USB 3.0. zijn compatibel, maar oudere USB-aansluitingen zijn niet compatibel omdat ze niet snel genoeg zijn. De Swytch is compatibel met Logitech Sync en kan gecentraliseerd beheerd worden door IT-beheerders. Doordat er maar één USB-slot in gebruik is, kunnen gebruikers ook andere Logitech-oplossingen zoals Rally of MeetUp aansluiten.

Eenvoudiger

Scott Wharton, de vicepresident en general manager van Logitech, zegt: “De meeste video collaboration-oplossingen zijn geweldig en zetten stappen in het vereenvoudigen van gebruik, maar het is vaak lastig om meetings te organiseren met elke gewenste videodienst.”

De Logitech Swytch kost 845 euro en is aan het eind van de maand algemeen beschikbaar.