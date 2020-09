Microsoft brengt Lists als add-on naar Teams

Microsoft heeft zijn Lists-app beschikbaar gemaakt als add-on voor Teams. Hierdoor is de Lists-app beschikbaar voor alle Microsoft 365 commercial- en Government Community-gebruikers.

Lists houdt informatie bij en is gebouwd op het Microsoft Teams-platform. Microsoft lijkt zich hiermee te focussen op mensen werkzaam in sectoren waar compliance een hoge prioriteit heeft. Het gaat onder meer om banken, de gezondheidszorg en de overheid.

Een betere spreadsheet

Nu het algemeen beschikbaar is, zal Lists toegankelijk zijn voor zo’n 75 miljoen actieve Teams-gebruikers. Microsoft Teams kreeg een boost door werken op afstand. Daarvoor had Microsoft Teams 44 miljoen actieve gebruikers per dag.

Met Lists krijgen gebruikers een spreadsheetachtige functie met kolommen en rijen. Microsoft hoopt dat het gebruikers in staat stelt voorop te blijven lopen in essentiële zaken die een team moet aanpakken. De add-on kan worden gebruikt voor het bijhouden van assets, routines, contacten en meer. Het gebruikt een systeem van slimme regels en waarschuwingen.

Tip: Microsoft Teams waardeloos voor bedrijven met meerdere opdrachtgevers