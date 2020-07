Microsoft Teams waardeloos voor bedrijven met meerdere opdrachtgevers

Bedrijven krijgen het nog weleens voor elkaar om een heel goed product op de markt te brengen, maar vervolgens te verzaken in het zetten van de vervolgstappen. Microsoft heeft hier last van met Microsoft Teams, waardoor veel bedrijven al jaren gefrustreerd wachten op die ene feature.

Microsoft Teams is op zichzelf een hele goede tool, waar je eenvoudig mee kan samenwerken met collega’s. Dit kan via chat (tekstberichten), maar ook door audio en videogesprekken te voeren, en zelfs daarbij je scherm te delen. Door de komst van het coronavirus zijn tools als Microsoft Teams min of meer geëxplodeerd in gebruik. Zowel Microsoft Teams, Cisco Webex Teams als Slack hebben allemaal een grote groei in gebruikers doorgemaakt. Daarnaast zijn er ook nog videodiensten als Zoom die veel meer gebruikt worden.

Door die stijging in gebruik, ontstaat er ook een vraag naar nieuwe features. Of worden feature requests die al jaren op de plank liggen nog broodnodiger. We hebben dan ook regelmatig e-mails ontvangen van gebruikers die hun frustraties kwijt willen over het gemis aan features. Zeker op nieuwsartikelen over Microsoft Teams, krijgen we veel reacties. Vooral artikelen met nieuwe features die minder urgent zijn, zoals meer deelnemers in beeld bij een videovergadering.

Inloggen met meerdere accounts in Microsoft Teams

De feature waar de meeste vraag naar lijkt te zijn onder ZZP’ers en bedrijven met meerdere opdrachtgevers, is om meerdere keren te kunnen inloggen in Microsoft Teams. Dat je kan wisselen tussen de verschillende Tenants, zonder dat je moet uitloggen en opnieuw inloggen. Er zijn veel marketing-, PR- en HR-professionals die voor meerdere bedrijven werken. Daarvan wordt verwacht dat ze deelnemen aan de Microsoft Teams-omgeving van hun klanten. Je kan echter maar één keer ingelogd zijn bij Microsoft Teams op de pc. Hierdoor moeten deze gebruikers vaak wisselen om iedereen te woord te staan. Terwijl de klant intussen langer moet wachten op antwoord. De klanttevredenheid heeft daar onder te lijden zegt één van onze lezers.

“23.299 stemmen om deze feature te realiseren, maar de feature is nog niet in zicht”

De korte samenvatting is dat Microsoft nu 3,5 jaar bezig is en de feature er nog steeds niet is. De frustratie bij gebruikers begint op te lopen en Microsoft kan nog steeds geen datum noemen. Het originele topic waar de feature is aangevraagd heeft inmiddels 23.299 stemmen ontvangen.

Op je smartphone is het overigens al wel mogelijk om in te loggen op meerdere Teams accounts. Dat is een kleine pleister op de wonden, maar het werkt gewoon niet zo ideaal als op een pc. Zeker voor partijen die veel opdrachtgevers hebben waarbij ze met meerdere personen moeten communiceren.

Daarmee ontstaat echter ook meteen de vraag waarom de desktopapplicatie van Teams deze functie niet heeft. We dachten namelijk eerst dat het misschien te maken had met de complexiteit van Microsoft Azure Active Directory. Dat is een redelijk complex product voor gebruikersbeheer en authenticatie. Het zou een bottleneck kunnen zijn, maar gezien het op smartphones al werkt is dat niet het geval.

Prioriteiten stellen

Microsoft lijkt zijn prioriteiten niet op orde te hebben. Dat blijkt ook wel als we gaan zoeken naar dit onderwerp. De gewenste feature is al vaak genoeg onder de aandacht gebracht (1, 2, 3, 4, 5). Recent is ook de feature request opgedoken om personal en business accounts gezamenlijk te laten inloggen. Dit nadat Microsoft met Teams nu ook een breder publiek wil aanspreken. De belangrijkste aanvraag voor deze feature stamt uit januari 2017, drie maanden na de introducties van Teams, toen de eerste gebruiker al vroeg om deze functionaliteit.

Sinds het starten van de topic tot aan vandaag heeft Microsoft diverse officiële reacties geplaatst op deze feature request:

12 maart 2017: Status aangepast naar: “Wordt aan gewerkt”, om de feature te testen kan je je aanmelden (niet meer mogelijk);

24 maart 2017: Enkele vragen hoe gebruikers dit probleem nu oplossen;

27 april 2017: Microsoft bedankt iedereen die voor deze feature request heeft gestemd;

12 september 2017: Slecht nieuws, status aangepast naar “Backlog”. Microsoft kampt met beperkte capaciteit, waardoor deze feature is verplaatst naar de backlog;

13 februari 2018: Nog steeds op de backlog, maar er wordt onderzocht hoe dit kan worden gerealiseerd, er zijn wat uitdagende problemen;

1 juni 2018: Nog steeds op de backlog, vereist veel onderzoek om deze feature te kunnen realiseren;

6 augustus 2018: En nog steeds op de backlog, nogmaals wordt het onderzoek benadrukt;

19 december 2018: Status aangepast naar “Wordt aan gewerkt”, er zijn wat ontwerpen gemaakt en er worden interviews gehouden om meningen van gebruikers te polsen. Uiteraard onder strikte geheimhouding;

17 februari 2019: Bedankt iedereen voor deelname aan onderzoek, er wordt aan gewerkt;

3 juli 2019: Microsoft laat weten dat het doorheeft dat gebruikers zitten te wachten op deze feature. Er komt een tussenmaatregel, die het mogelijk moet maken om snel te wisselen tussen twee Microsoft accounts van verschillende tenants;

13 december 2019: Het gebruik van meerdere accounts in Teams zal in fases worden geïmplementeerd, het snel wisselen tussen accounts door uit te loggen en in te loggen is inmiddels uitgerold naar alle desktop versies. Op mobiele versies kan je wel al meerdere accounts gebruiken;

7 juli 2020: De mogelijkheid om meerdere Teams accounts tegelijk te gebruiken werkt op iOS en Android, er wordt nog steeds gewerkt om dit ook mogelijk te maken op de web- en desktopversie. Zodra er meer nieuw is laat Microsoft iets weten.

Coming soon?

Zoals eerder vermeld is er al druk gestemd op deze feature. Er zijn 23.299 stemmen om deze feature te realiseren, maar de feature is nog niet in zicht. Het is de tweede meest gevraagde feature. Bij de meest populaire zien we de status “Coming soon”, die is bij deze feature nog niet ingezet.

De feature werkt sinds december 2019 goed op alle mobiele versies. Dat zou moeten betekenen dat het eenvoudig is door te trekken naar de web- en desktopversies van Teams. Op basis van de updates die Microsoft steeds geeft is het echter lastig in te schatten wanneer deze feature beschikbaar komt. Het zou binnen een paar maanden kunnen zijn, maar het zou ook zomaar nog jaren kunnen duren. Mensen die in maart 2017 de update hebben gelezen, hadden waarschijnlijk niet verwacht dat de feature er vandaag nog niet zou zijn.

Met deze blog hopen we de frustraties van onze lezers goed te hebben verwoord en de feature request wat beter bij Microsoft onder de aandacht te brengen.

Mocht dit een van je belangrijkste eisen zijn van een samenwerkingstool, dan zijn Slack en Cisco Webex Teams op dit moment de betere oplossing. Die ondersteunen deze feature wel gewoon. Je hebt alleen vaak geen keuze in welke oplossing je klant kiest.

