Slack maakt samenwerken met externe partners makkelijker

Slack voegt nieuwe functionaliteit toe om samenwerking met partners buiten het eigen bedrijf makkelijker, maar ook veiliger te maken. Daarnaast wordt ook het embedden van audio en video in Slack-kanalen mogelijk.

Slack is een ideaal tool om binnen het eigen bedrijf te kunnen samenwerken. Toch is het ook handig als deze tool ook werkt met partners uit andere bedrijven. De collaboration-specialist heeft hiervoor nu extra functionaliteit geïntroduceerd. De oplossingen moeten juist het samenwerken met externe partners nog makkelijker en veiliger maken.

Samenwerkingsoplossingen

De eerste oplossing die Slack hiervoor introduceert is Slack Connect DM’s (direct messages). Hiermee kunnen medewerkers samenwerken met personen buiten het bedrijf, door hen een invite te sturen. Dit betekent dat contact kan worden gezocht met iedereen die Slack gebruikt.

Slack gaat er wel voor hoeden dat deze functie niet kan worden ingezet voor het verspreiden van spam. De tool is nog in ontwikkeling, maar de collaboration-specialist geeft aan dat veel aandacht zal worden besteed aan het tegengaan van spam en phising.

Toegevoegde security

Om deze uitgebreide security mogelijk te maken, wordt onder meer de oplossing Verified Organizations uitgebracht. Dit lijkt op de verified user-functionaliteit op Twitter. Hiermee kan worden gegarandeerd dat medewerkers, voordat zij communiceren, daadwerkelijk contact hebben met iemand van een bedrijf dat zij kennen en vertrouwen.

Daarnaast introduceert Slack ook de Managed Connections-functionaliteit. Hiermee kunnen Slack-beheerders controle hebben over welke bedrijven en medewerkers van die bedrijven contact kunnen leggen met medewerkers binnen het bedrijf. De functionaliteit zorgt er ook voor dat de eerder genoemde tools op een verantwoordelijke manier worden gebruikt.

Embedden audio en video

Naast het vergemakkelijken van samenwerken met externe bedrijven, heeft Slack zijn tool nog verder geoptimaliseerd. In plaats van dat een Slack-kanaal alleen een messaging tool is, wordt nu ook multimedia toegevoegd. Het wordt mogelijk om audio- en videobestanden in een Slack-conversatie te embedden.

De tools en functionaliteit voor het samenwerken en communiceren buiten het eigen bedrijf komen later dit jaar of begin 2021 beschikbaar binnen Slack. De audio- en videofunctionaliteit is voor het einde van dit jaar beschikbaar.

