Microsoft verbetert ruisonderdrukking in Teams

Microsoft heeft aan Team een nieuwe mogelijkheid toegevoegd om achtergrondgeluiden tijdens videogesprekken beter te onderdrukken. De software krijgt verder de mogelijkheid om notificaties te sturen via de notificatiecentra van Windows 10 en macOS.

Nu tijdens de coronacrisis veel meer mensen thuiswerken, is de nadruk op videobellen toegenomen. Het komt echter voor dat er op de achtergrond kinderen aan het spelen zijn, treinen voorbij rijden of de buren besluiten hun huis te verbouwen.

Kunstmatige intelligentie

Om dergelijke achtergrondgeluiden beter te kunnen dempen, zet Microsoft kunstmatige intelligentie in. De functie ‘AI-based noise suppression’ analyseert het geluid dat door de microfoon wordt opgepikt met een neuraal netwerk om ongewenste geluiden eruit te kunnen filteren en alleen de stem van de gebruiker over te houden.

De functie vult de bestaande mogelijkheden voor ruisonderdrukking aan en kan geactiveerd worden door het niveau van onderdrukking op ‘hoog’ te zetten. Dit is vanaf november in Teams te vinden.

Systeemnotificaties

Naast de verbeterde ruisonderdrukking heeft Microsoft ook ondersteuning voor systeemnotificaties toegevoegd aan Teams. Wanneer gebruikers de optie activeren, worden nieuwe meldingen van Teams vertoond in het notificatiecentrum van hun computer.

Ondersteuning voor systeemnotificaties is in oktober beschikbaar voor Apple-computers en wordt in november uitgerold naar computers met Windows 10.

