Cisco Webex wordt Official Collaboration Partner van McLaren F1-team

Cisco laat aan Techzine weten over een samenwerking met het Formule 1-team McLaren. Hierdoor wordt samenwerkingstool Webex de Official Collaboration Partner van McLaren Racing.

Om de samenwerking van McLaren Racing te bevorderen, zal het Webex-platform geïntegreerd worden in de dagelijkse activiteiten van het F1-team. Het ‘work from anywhere’-principe staat hierin centraal: de samenwerkingstool van Cisco moet het team in staat stellen om geografische grenzen weg te nemen. Er moet een virtuele ervaring ontstaan die “fans en partners dichterbij het team brengt”.

McLaren geeft aan dat Cisco Webex zijn livestreamingsdienst Slipstream gaat ondersteunen. Dankzij deze livestreamingsdienst krijgen geïnteresseerden/genodigden exclusieve kijkjes achter de schermen van het F1-team. “Sinds McLaren de dienst afgelopen zomer uitprobeerde, maakte het gebruik van het baanbrekende livestreamplatform om partners en gasten vanaf elke toegang tot het team te geven”, aldus McLaren.

Daarnaast zal de Webex-naam te zien zijn op de halo, de sidepods en pakken van de McLaren-coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo.

Reacties McLaren en Cisco

“We zijn verheugd om deze samenwerking aan te kondigen en Cisco Webex in ons team te verwelkomen. De mogelijkheid om met anderen over de hele wereld in contact te komen is nog nooit zo belangrijk geweest en de samenwerking met Cisco Webex zal ons blijven helpen om onze fans en partners dichter bij het hart van ons team te brengen”, stelt Mark Waller, Chief Commercial Officer van McLaren Racing

“Meer dan ooit begrijpen innovators zoals McLaren het belang van het mogelijk maken van technologieën van wereldklasse om hun publiek bij elkaar te brengen, ongeacht locatie en afstand. We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met McLaren om ongeëvenaarde, meeslepende ervaringen te leveren die de behoeften van hun fans, partners en coureurs overbruggen tijdens deze verschuiving naar hybride sporten – zowel op als naast de racebaan”, aldus SVP en GM of Security & Applications bij Cisco Jeetu Patel