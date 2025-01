Okta sluit jarenlang partnership met F1-team McLaren

Kersvers F1-constructeurskampioen McLaren Racing wordt versterkt door Okta. Beide partijen hebben een partnership voor meerdere jaren aangekondigd.

Okta zal voortaan McLaren Racing van identity security voorzien. Na de initiële deployment zal het securitybedrijf ook de digitale infrastructuur van het F1-team onder de loep nemen, zodat er eventueel extra beveiligingsmaatregelen genomen kunnen worden. Hoe lang het partnership precies loopt, is niet gedeeld.

Concentreren op het circuit

“We zijn verheugd Okta te verwelkomen als officiële partner van het McLaren F1-team”, aldus Zak Brown, CEO van McLaren Racing. “Dit strategische partnerschap zal de prestaties, efficiëntie en veiligheid van ons team buiten het circuit verbeteren, waardoor we ons kunnen blijven richten op het voortbouwen op de successen van het afgelopen seizoen op de racebaan.”

“Okta is trots op de samenwerking met McLaren en we kijken ernaar uit om te identificeren hoe we kunnen helpen bij het beschermen van de identiteiten van hun miljoenen fans, partners en medewerkers over de hele wereld,” zegt Todd McKinnon, CEO en medeoprichter, Okta. “Door snelheid te koppelen aan security, kunnen we samen het vertrouwen van het team versterken dat hun identiteiten veilig zijn, zodat ze zich kunnen richten op hun prestaties op het circuit.”

Eerste team

Veel techbedrijven storten zich op de Formule 1. We hebben bijvoorbeeld al vorig jaar een kijkje genomen bij TeamViewer, dat Mercedes-AMG Petronas van zowel sponsoring als een RMM-tool voorziet. Andere voorbeelden zijn er genoeg, maar de intensiteit van de samenwerking verschilt per partij. In het geval van Okta is er dus sprake van een integratie tussen beide partijen, iets dat soms wat meer uitlegt vereist. Zo waren we in 2021 benieuwd hoe IFS als ERP-pakket iets kon betekenen voor Aston Martin Racing, dat destijds door dat bedrijf werd gesponsord.