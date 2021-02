Trello geeft klanten meer inzicht in productiviteit

Atlassian heeft zijn project management-platform Trello onlangs een update gegeven. De updates geven gebruikers beter overzicht over de voortgang van projecten.

De update moet het overzicht over alle lopende projecten, binnen en buiten Trello, verbeteren. Hierbij moet de tool fungeren als een soort ‘algemeen hoofdkwartier’ van waaruit de projecten in de gaten kunnen worden gehouden. De tool brengt alle projecten samen in één omgeving, zodat medewerkers niet constant hoeven te switchen tussen andere tools.

Betere overzichten

Voor dit betere overzicht is flink geschaafd aan de look & feel van Trello. De boards, die eerder als een soort digitaal bulletinboard fungeerden, zijn aangepast. Data uit de verschillende tools wordt nu ook visueel geprojecteerd in een kalender-omgeving, een kaart, een timeline of als een dashboard.

Ook is er een ‘team table’-overzicht voor beter inzicht in de gang van zaken bij projecten waarbij meerdere teams betrokken zijn. In de nabije toekomst is Trello van plan de eigen API te openen, zodat klanten hun eigen overzichten kunnen creëren en visualiseren.

Updates aan Cards

Trello voert daarnaast verbeteringen door in Cards. Deze digitale versie van een scrum-muur laat notities op boards plakken. Eindgebruikers kunnen nu een URL op een card plakken, die vervolgens direct de inhoud van die link laat zien. Onder meer uit externe tools of applicaties. Inmiddels zijn er al enkele van deze link-integraties naar externe tools mogelijk, onder meer met YouTube, Instagram, Dropbox, Google Drive, Stripe, InVision en Salesforce. Ook zijn directe links mogelijk naar doelen binnen Trello zelf.

Naast deze links naar externe bronnen, kunnen nu ook links naar andere boards in een card worden geplaatst. Dit board, met alle daarop geplakte cards, wordt dan in Cards visueel zichtbaar. Dit is handig voor het onder meer verbinden van projecten met elkaar of voor meerdere teams die aan één of meerdere projecten werken.

Binnenkort worden hieraan ‘mirror cards’ toegevoegd. Wanneer teams veranderingen aan de cards willen aanbrengen, hoeven zij hiervoor Trello niet meer te verlaten en kunnen dit direct vanuit de tool doen. Deze veranderingen worden dan voor iedereen zichtbaar.

De mirrored cards-functionaliteit maakt het mogelijk om een card te repliceren en deze klonen op meerdere boards te ‘plakken’. Zo hebben alle teamleden altijd de laatste informatie over de projectvoortgang. Iedere update van de originele card verschijnt automatisch op de mirrored cards op de andere boards.

Nieuwe side bar

Verder is de Trello side bar vernieuwd. Met de nieuwe side bar structureren medewerkers hun werk eenvoudiger op een voor hen meest duidelijke wijze. De side bar is georganiseerd op basis van ‘workspaces’. Binnen iedere workspace zijn de boards beschikbaar. Deze boards worden georganiseerd op belangrijkheid, teamoverzichten en een overzicht van alle binnen de workspace aanwezige boards.

De updates van Trello worden vanaf nu langzaam uitgerold.