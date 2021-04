Cisco lanceert analyse feature Webex videogesprekken

Vanaf de zomer van 2021 gaat Cisco een analyse feature uitrollen voor de videoconferentie software van Webex. Dit liet het bedrijf weten tijdens het online Cisco Live evenement. De nieuwe functie gaat onder de naam Webex People Insights en voorziet individuen, teams en organisaties van data met betrekking tot hun videogesprekken.

Zo wordt er onder andere data verzameld over hoe vaak de camera functie wordt gebruikt. Ook kunnen gebruikers achteraf bekijken hoe vaak ze op tijd waren voor een vergadering en met welke mensen of teams ze het meest contact hebben via de software.

Nuttige informatie vs. privacy

Cisco vice president Jeetu Patel legt uit dat de nieuwe feature het makkelijker moet maken voor mensen die schakelen tussen persoonlijk contact op kantoor en virtuele ontmoetingen vanaf de thuiswerkplek. Hierbij is het volgens Patel lastig om een balans te vinden tussen het delen van nuttige informatie en de privacy. Zo wordt niet alle data gedeeld met de werkgever, maar zijn sommige inzichten alleen bedoeld voor de individuele werknemer.

Webex AI features

In de afgelopen maanden heeft Webex verschillende nieuwe features gelanceerd. Deze pakken de manier aan waarop mensen informatie delen tijdens videogesprekken. Hierbij speelt kunstmatige intelligentie een grote rol en Webex zou de afgelopen twee jaar dan ook zo’n 2 miljard dollar in AI hebben geïnvesteerd.

Een van de nieuwe AI features is gericht op het herkennen van gebaren. Hiermee kunnen gebruikers onder andere een duim omlaag of omhoog voor de camera kunnen houden om feedback te registreren. Een ander recent uitgerolde AI feature zorgt ervoor dat de gezichten van mensen die samen in een zaal zitten automatisch in een eigen kader worden geplaatst in de video software. Dit maakt het videogesprek overzichtelijker voor werknemers die vanaf een andere werkplek inbellen.

Cisco is van plan Webex People Insights het aankomende jaar gefaseerd wereldwijd uit te rollen. De uitrol begint deze zomer in de Verenigde Staten.

