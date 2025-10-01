Cisco Webex krijgt meer agentic AI voor samenwerking en contactcenter

Cisco kondigt grote verbeteringen aan voor zijn Webex Customer Experience-portfolio, met nieuwe AI-gestuurde tools voor supervisors die in 2026 beschikbaar komen. Ook introduceert het bedrijf nieuwe samenwerkingsfeatures die AI-agents en menselijke medewerkers effectief laten samenwerken.

Cisco breidt zijn ecosysteem uit met diepere integraties. De samenwerking met Salesforce maakt het mogelijk om klantinteracties direct binnen de CRM-omgeving te beheren via Service Cloud Voice.

De integratie met Amazon Lex gebruikt dezelfde technologie als Alexa om conversationele AI-interfaces te bouwen. Klanten op AWS kunnen hiermee virtual agents ontwikkelen voor het afhandelen van inkomende gesprekken.

Voor de zorgverlening is er een integratie met Epic’s elektronische patiëntendossier-software, zodat zorgverleners en contactcenter-agents gepersonaliseerde ondersteuning kunnen bieden.

Cisco werkt aan een nieuwe aanpak voor kwaliteitsmanagement in contactcenters. De Webex AI Quality Management-tool, beschikbaar vanaf begin 2026, biedt supervisors een geïntegreerd overzicht van zowel AI-agents als menselijke medewerkers.

De tool verschilt van traditionele oplossingen door AI-ondersteunde scores, realtime inzichten en gepersonaliseerde coaching te combineren. Supervisors kunnen zo prestaties optimaliseren en verbeterpunten identificeren zonder tussen verschillende systemen te hoeven schakelen.

Connected Intelligence in de werkplek

Tijdens WebexOne 2025 onthulde Cisco zijn visie op ‘Connected Intelligence’, waarbij menselijke teams en AI-agents naadloos samenwerken. Nieuwe agentic capabilities in de Cisco AI Assistant moeten werknemers helpen bij het automatiseren van routinetaken.

De Task Agent genereert automatisch actiepunten uit meeting transcripts. De Notetaker Agent kan persoonlijke bijeenkomsten in realtime transcriberen. Een Polling Agent stelt live polls voor tijdens vergaderingen om betrokkenheid te vergroten.

De Cisco AI Assistant, die begin 2025 beschikbaar kwam, krijgt dit jaar nieuwe functies zoals voorgestelde antwoorden, realtime transcriptie en samenvattingen tijdens en na gesprekken.

RoomOS 26 introduceert nieuwe mogelijkheden

RoomOS 26, het nieuwe besturingssysteem voor Cisco-apparatuur, introduceert een Director Agent die autonome, filmische weergaven levert en Audio Zones voor betere geluidsisolatie in vergaderruimtes.

De Meeting Scheduler-agent identificeert automatisch vervolgvergaderingen, vindt gemeenschappelijke beschikbaarheid en stelt planning voor. Voor Webex Calling komt er een AI-receptionist die routinematige vragen automatiseert en taken zoals gesprekken doorverbinden uitvoert.

