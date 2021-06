Google Sheets krijgt nieuwe zijbalk voor opmerkingen

Google heeft via zijn Workspace Updates pagina laten weten dat de Sheets applicatie een belangrijke update krijgt. Het alternatief voor Microsoft Excel wordt namelijk uitgerust met een speciale zijbalk voor het overzichtelijk werken met opmerkingen.

Met de nieuwe Sheets zijbalk kunnen gebruikers comments makkelijker vinden, beantwoorden en oplossen. In de zijbalk zijn alle opmerkingen en conversaties verzameld en kunnen gebruikers met filters relevante informatie vinden. Zo kan er bijvoorbeeld gefilterd worden op alle berichten die gericht zijn naar de gebruiker zelf. Daarnaast is het ook mogelijk om te filteren op alle open of opgeloste actie-items. Gebruikers kunnen de zijbalk verder ook inzetten voor het bladeren door conversaties en het afvinken van voltooide taken.

Verschillende navigatie-opties

Met de Google Sheets update krijgen gebruikers verschillende manieren om makkelijk door comments te navigeren. Zo kunnen ze klikken op het opmerkingen-icoontje in de Appbar. Daarnaast is het ook mogelijk om bij de opmerkingen te komen via de “open all comments” optie in de tab van de sheet. Het “open” menu-item bij een comment, die gekoppeld is aan een cel, werkt ook om bij opmerkingen te komen. En als laatste is er een nieuwe knop in de comment-overlay. Hiermee kunnen gebruikers door de conversaties binnen een document bladeren.

“Samenwerken met teamgenoten is belangrijker dan ooit en comments zijn een krachtige manier om dingen te bespreken en om samen te werken, waar jij en je collega’s zich maar ook bevinden en op elk moment dat jullie aan het werk zijn,” zegt Google in de Workspaces Updates aankondiging. “Door het makkelijker te maken om opmerkingen in Sheets te beoordelen, te beantwoorden en op te lossen, wordt het ook eenvoudiger om samen te werken en om meer impactvolle data en analyse te creëren.”

Google is inmiddels gestart met de uitrol van de nieuwe Sheets zijbalk en binnen de komende paar weken zou de update beschikbaar moeten zijn voor alle Workspace klanten. Daarnaast kunnen ook G Suite Basic en Business klanten met de update aan de slag.

