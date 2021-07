Microsoft integreert Dynamics 365 verder in Teams

Eindgebruikers van Microsoft Teams kunnen nu gratis direct data uit Dynamics 365 in het collaborationplatform importeren, bekijken en bewerken. Dit moet de productiviteit van medewerkers verbeteren.

De integratie van Dynamics 365-data in Teams moet het samenwerken tussen medewerkers via het collaborationplatform van Microsoft beter maken, zo geeft de techgigant aan. Concreet kunnen medewerkers nu in een Teams-sessie direct de benodigde klanteninformatie uit de CRM-oplossing ophalen, inzien en bewerken. Dit levert vervolgens actuele informatie op voor iedereen binnen een organisatie.

Overige functionaliteit

Gebruikers van Teams kunnen daarnaast ook andere collega’s uitnodigen om de klanteninformatie uit Dynamics 365 in te zien en daarmee aan de slag te gaan. Wanneer medewerkers met klanten in een Teams-sessie zitten, kunnen zij direct alle informatie ophalen en zo nodig aanpassen.

Met de integratie is het verder mogelijk om tijdens Teams-sessies aantekeningen te maken en deze in de timeline van een Dynamics 365-record op te slaan. Alleen eindgebruikers die hiervoor de juiste toegangsrechten beschikken, kunnen deze aantekeningen inzien. Dit moet de beveiliging en privacy van klanteninformatie verder bevorderen.

Gratis

De integratie van Dynamics 365 in Teams is geheel gratis Vroeger moesten hiervoor nog licenties worden afgenomen, maar Microsoft stelt zijn klanten dit nu zonder kosten beschikbaar. Voor de meer geavanceerde analytics-opties in Dynamics 365 moet wel worden afgerekend.

Meerdere integraties

De integratie van MS Dynamics 365 met MS Teams staat niet op zichzelf. Microsoft heeft ook integraties aangekondigd met soortgelijke applicaties van partners. Directe integraties van Teams met applicaties van derde partijen, zijn mogelijk met onder meer Atlassian Confluence, SAP Sales Cloud, Salesforce, ServiceNow en Workday. Ook kunnen partners binnenkort hun eigen applicaties direct vanuit Teams verkopen.