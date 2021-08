Zoom introduceert Focus-functionaliteit voor onderwijs

Zoom komt binnenkort met een zogenoemde ‘Focus’-functionaliteit. De functie richt zich op het onderwijs, in het bijzonder studenten

Met Focus moet worden voorkomen dat studenten tijdens online colleges of lessen minder worden afgeleid. De nu aangekondigde functionaliteit Focus mode kan door leraren worden geactiveerd en zorgt ervoor dat studenten elkaar niet meer tijdens de les of college zien en alleen de betreffende leraar in beeld hebben. Hierdoor, zo is de gedachte, raken zij minder afgeleid doordat zij elkaar steeds zien. De leraar ziet wel alle webcams van de studenten.

De Focus-functionaliteit kan worden geactiveerd via de ‘more’- knop in de applicatie van de host. Verder kan de functionaliteit worden aangezet voor accounts, groepen en individuele deelnemers.

Ook Focus-functie in iOS 15

Niet alleen Zoom is bezig met een Focus-mode die meer aandacht moet brengen. Ook Apple zou in de komende versie van zijn mobiele besturingssysteem iOS 15 dergelijke functionaliteit toevoegen. Deze functionaliteit zou diverse profielen voor activiteiten, zoals slapen, werken en studeren, hebben. de functionaliteit kan worden ingeregeld voor specifieke applicaties en contacten, zodat niet iedereen een notificatie krijgt als de functie aanstaat. Met de Focus-functionaliteit-aan kunnen gebruikers ook bepaalde applicaties tijdelijk op hun scherm onzichtbaar maken, zodat deze niet kunnen worden gebruikt. Dit kan ook voor een bepaalde tijd of locatie worden ingesteld.