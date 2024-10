NinjaOne introduceert AI-gedreven Windows-patchbeheer

NinjaOne wil het voor beheerders eenvoudiger maken om hun patchprocessen te verbeteren. Onlangs heeft het bedrijf een nieuwe dienst gelanceerd die sentimentanalyse uitvoert voor Windows-updates.

Het constant patchen van devices is een lastig proces. Dit omdat iedere keer wanneer nieuwe patches worden uitgebracht IT-beheerders deze in de gaten moeten houden, onderzoeken en testen voordat het daadwerkelijke handmatige patchproces een aanvang kan nemen.

AI-hulp bij Windows-patches

NinjaOne AI for Patch Management richt zich op het automatisch ontdekken van patchgerelateerde risico’s. In het bijzonder gaat het hierbij om het uitvoeren van sentimentanalyse voor officiële Windows KB-updates. Dit moet de IT-teams uiteindelijk meer efficiënt laten werken.

Voordelen van de nieuwe dienst zijn onder meer gedetailleerde inzichten in de verschillende patches en feedback hierover vanuit de community. Hierdoor kunnen IT-beheerders betere beslissingen maken of zij de patches meteen doorvoeren of uitstellen. Dit moet mogelijke storingen door problematische (Windows) patches voorkomen en de operationele risico’s verminderen.

Daarnaast zorgt de door GenAI ondersteunde dienst ervoor dat mogelijke gevaarlijke patches al in een eerder stadium worden ontdekt. Hiermee kunnen weer securitykwetsbaarheden en comptabiliteitsproblemen worden voorkomen.

Verder zorgt NinjaOne AI for Patch Management voor het stroomlijnen van patchbeoordelingstrajecten, waardoor IT-beheerders tijd kunnen besparen en zich beter op andere belangrijke taken kunnen richten. Dit verbetert op zijn beurt weer de algemene efficiency en productiviteit van klanten.

Lees ook: Hoe NinjaOne endpoint management verandert