Aandeelhouders blokkeren megaovername Five9 door Zoom

De aandeelhouders van contactcenterspecialist Five9 hebben de stekker uit de overnamegesprekken met Zoom getrokken. Reden voor het afbreken van de onderhandelingen is waarschijnlijk de achterdocht die de Amerikaanse overheid had over mogelijke technologielekken naar China.

Hoewel de overname van Five9 door de videoconferencingspecialist (zo’n 12,5 miljard) al min of meer in kannen en kruiken was, hebben de aandeelhouders van de cloudgebaseerde contactcenter nu anders beslist. Deze beslissing is redelijk uniek, aangezien bij overnames aandeelhouders meestal gewoon toestemming verlenen.

Officieel geven beide partijen in een verklaring aan dat het afblazen van de overname een gezamenlijke beslissing was nadat niet een genoeg aantal stemmen was ontvangen voor goedkeuring van de overname van Five9 door Zoom.

Bemoeienis Amerikaanse overheid

De werkelijkheid is wellicht dat de recente bemoeienis van de Amerikaanse toezichthouders met de overname een rol heeft gespeeld. De overnamedeal lag onder het vergrootglas van de Amerikaanse toezichthouder FCC op verzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Dit omdat Five9 voor de overname een speciale vergunning nodig had.

Vooral werd daarbij gekeken naar de Chinese achtergrond van Zoom. De videoconferencingspecialist heeft een groot deel van zijn ontwikkelaars in China zitten en ook is CEO Eric Yuan daar geboren, maar heeft hij wel een Amerikaans paspoort. Met de overname van Five9 waren de autoriteiten bang dat gevoelige Amerikaanse technologie in Chinese handen kan komen.

Toekomst

Five9 gaat als zelfstandig berdrijf verder, maar zal nauw met Zoom blijven samenwerken, zo geven beide partijen in hun verklaring aan. Deze samenwerking zal bestaan uit verdere integraties tussen de Unified Communications as a Service (UCaaS)-oplossingen van Zoom en de Contact Center as a Service (CCaaS)-oplossingen van Five9. Ook gaan beide bedrijven gezamenlijke producten op de markt brengen, zo is het nog steeds de bedoeling.

