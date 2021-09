‘Overname Five9 door Zoom mogelijk veiligheidsrisico voor VS’

De voorgenomen overname van de cloudgebaseerde contactcenterspecialist Five9 staat tijdelijk on hold, nu de Amerikaanse justitie een onderzoek is gestart naar een mogelijk veiligheidsrisico. Dit meldt de Wall Street Journal. De Amerikaanse overheid is bang dat door de overname Amerikaanse technologie in Chinese handen komt vanwege de banden die Zoom met China heeft.

Eerder dit jaar werd bekend dat videoconferencingspecialist Zoom het voornemen heeft de cloudgebaseerde contactcenterspecialist Five9 over te nemen. Zoom heeft hiervoor maar liefst 12,5 miljard euro (14,7 miljard dollar) voor over. Met de overname wil Zoom zijn klanten meer mogelijkheden bieden voor communicatie en klanteninteractie.

Five9 levert een Contact Center as a Service (CCaaS)-oplossing die klanten een betrouwbare, veilige, compliant en schaalbare contactcenteromgeving moet bieden. Daarnaast biedt de CCaaS-oplossing klanten meer mogelijkheden voor het verbeteren van de klantenervaring.

Onderzoek naar banden met China

Nu dreigt de Amerikaanse justitie roet in het eten te gooien, zo bericht de Wall Street Journal. Volgens de zakenkrant is de Amerikaanse overheid bang dat de overname bepaalde risico’s heeft voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten en de wetshandhaving.

Meer concreet gaat het hierbij om de ‘relatie met een buitenlandse mogendheid en buitenlands eigenaarschap’. De Amerikaanse justitiële autoriteiten doelen hiermee op de mogelijke banden die Zoom heeft met China. De videoconferencingspecialist heeft een groot deel van zijn ontwikkelaars in China zitten en ook is CEO Eric Yuan daar geboren, maar heeft hij wel een Amerikaans paspoort.

In het verleden zijn al meerdere onderzoeken gedaan naar de banden met de regering in Beijing. Zo werd al ontdekt dat het bedrijf encryptiesleutels en andere vormen van data in China opsloeg. Zoom heeft hiervoor al beterschap beloofd.

Onderdeel van VS-strategie

Het onderzoek naar de Chinese banden van Zoom werd getriggerd doordat Five9 een speciale vergunning nodig heeft. De Amerikaanse toezichthouder FCC moet het bedrijf een vergunning geven voor het aan elkaar koppelen van bepaalden nationale Amerikaanse netwerken met internationale netwerken.

Sinds de regering Trump voert de Amerikaanse overheid steeds vaker onderzoeken uit naar mogelijke veiligheidsrisico’s van Amerikaanse technologie die door specifiek China kan worden misbruikt. Het onderzoek naar Five9 is hier een volgend voorbeeld van.

Of het onderzoek van de Amerikaanse autoriteiten voor vertraging zorgt of zelfs het afketsen van de voorgenomen overname door Zoom gaat opleveren, is afwachten. In een reactie geeft Zoom aan dat de overname nog steeds begin volgend jaar kan worden voltooid.