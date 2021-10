CM.com heeft sterk derde kwartaal achter de rug en groeit door

Het Nederlandse CM.com heeft een sterk derde kwartaal achter de rug. Dit maakte de CPaaS-specialist onlangs bekend. Het bedrijf heeft zijn omzet vooral zien stijgen als gevolg van de groei van het online contact tussen bedrijven en consumenten tijdens de hoogtijdagen van de pandemie.

CM.com heeft de afgelopen achttien maanden goed kunnen profiteren van de groei van het online klantencontact waarmee bedrijven te maken kregen. De CPaaS-specialist maakt het mogelijk voor bedrijven via diverse kanalen met klanten te communiceren. Ook levert de specialist ticketingsystemen voor bijvoorbeeld kaartverkoop.

Cijfers derde kwartaal 2021

In het afgelopen derde kwartaal steeg de omzet van CM.com met 54 procent tot een bedrag van ruim 56 miljoen euro. Dit kapitaalinjecties, op eigen kracht steeg de omzet ongeveer met 46 procent. Het brutoresultaat nam met maar liefst 78 procent toe tot rui 16 miljoen euro. Voor 2021 verwacht de CPaaS-specialist een omzet van tussen de 220 en 240 miljoen euro in de boeken bij te schrijven.

CM.com blijft groeien

Het bedrijf verwacht de groei ook komende maanden en na de pandemie vast te kunnen houden. In een commentaar op de kwartaalcijfers over het derde kwartaal van 2021 geef CEO Jeroen van Glasbeek aan dat bedrijven inmiddels gewend zijn aan de nieuwe manier van communiceren met klanten. Zij zullen hierin blijvend investeren. Ook verwacht hij dat CM.com in de nabije toekomst weer overnames zal doen, zodat het bedrijf blijft groeien.