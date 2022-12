Volgens de marktspecialisten van John Peddie Research is de markt voor desktop- en laptop GPU’s flink afgenomen. In het derde kwartaal van dit jaar daalde verkoop van deze specifieke videokaarten met bijna driekwart ten opzichte van een jaar eerder. Nvidia is nog steeds marktleider.

Volgens de onderzoekers werden in het derde kwartaal van 2022 in totaal 6,9 miljoen GPU’s voor desktops verkocht. Eenzelfde aantal geldt ook voor laptops, zodat het totale aantal desktop en laptop GPU’s dat over de toonbank ging op 14, 9 miljoen stuks komt. Het gaat hierbij om het gecombineerde aantal verkochte GPU’s van fabrikanten als Nvidia, AMD en Intel. In vergelijking met dezelfde periode in 2021 is dit een daling van maar liefst 42 procent.

De tegenvallende verkoop is opmerkelijk aangezien de afgelopen jaren de verkopen van dit soort GPU’s juist sterk waren gestegen, onder meer door de vraag voor gamingtoepassingen en crypto-mining tijdens de pandemie. Mogelijke oorzaak van de huidige daling is dat juist crypto-mining nu flink is afgenomen, zegt techsite Tom’s Hardware in een commentaar.

Marktaandelen

De onderzoekers van Jon Peddie Research keken ook nog naar de marktverdelingen van de drie grote leveranciers Nvidia, AMD en Intel. Nvidia is met een marktaandeel van 86 procent nog steeds de absolute marktleider voor desktop en laptop GPU’s. Dit marktaandeel is het hoogste ooit voor de chip- en AI-specialist.

AMD heeft een marktaandeel van 10 procent en Intel heeft 4 procent. Voor AMD zou dit het laagste marktaandeel ooit zijn, zo geven de marktonderzoekers aan.

Totale markt in mineur

De cijfers voor desktop en laptop GPU’s van Jon Peddie Research komen niet helemaal als een verrassing. Afgelopen november constateerden de marktexperts dat het totaal aantal verkochte GPU’s in het derde kwartaal flink, met 25,1 procent, was afgenomen. Hierbij ging het niet alleen om GPU’s voor desktops en laptops, maar ook om geïntegreerde en andersoortige GPU’s.

Tip: ‘Verkoop grafische kaarten flink gedaald in derde kwartaal 2022’