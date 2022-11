Dell Technologies heeft in zijn derde fiscale kwartaal een hoger bedrijfsresultaat weten te realiseren. Een sterkere vraag naar server- en netwerkapparatuur dempen lagere verkopen aan de pc-kant.

In het afgelopen kwartaal realiseerde de techgigant een record bedrijfsresultaat van 1,75 miljard euro (1,8 miljard dollar). Dit is 68 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De totale kwartaalomzet voor het afgelopen kwartaal kwam uit op 24 miljard euro (24,7 miljard dollar), een jaar-op-jaar groei van 6 procent.

Hoger resultaat door serververkoop

Dell Technologies wist het flink hogere bedrijfsresultaat vooral te realiseren door een grotere vraag naar infrastructuur. De verkoop van netwerkapparatuur steeg in het afgelopen fiscale kwartaal met 12 procent. Vooral was er meer vraag naar servers (14 procent) en storage-oplossingen (11 procent).

Een andere reden voor het hogere bedrijfsresultaat is dat de problemen rondom de supply chain langzaam afnemen.

Pc- en laptopverkoop in de min

Net als bij andere leveranciers zit de pc- en laptopdivisie van de techgigant in de hoek waar nu de klappen vallen. De omzet van dit segment aan consumenten daalde in het fiscale derde kwartaal voor 2023 met 29 procent. De zakelijke omzet in dit segment daalde met 13 procent.

Dell Technologies blijft met een omzet van bijna 75 miljard euro (77 miljard dollar) over de eerste negen maanden optimistisch over de uiteindelijke jaarresultaten.

