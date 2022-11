De omzet van AMD is in het derde kwartaal van dit jaar gestegen naar 5,6 miljard euro. Vooral de afzet van embedded-, gaming- en datacenterprocessors nam toe. Net zoals Intel ziet AMD minder verkoop in het pc-segment.

In het derde kwartaal groeide de omzet van AMD naar 5,6 miljard euro, een stijging van 29 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021. In vergelijking met concurrenten als Intel en Samsung is dit een goed resultaat. Wel heeft AMD vorige maand een omzetwaarschuwing aangekondigd waarin tegenvallende inkomsten worden voorspeld. Analisten hadden voor dit kwartaal een omzet van 6,8 miljard euro verwacht.

Meer verkoop serverprocessors

De datacenter-, gaming- en embedded-segmenten deden de chipgigant het afgelopen kwartaal goed. De omzet in het datacentersegment steeg met 45 procent naar 1,6 miljard euro. Volgens AMD is de stijging het gevolg van groei in de verkoop van serverprocessors.

De verkoop in het gaming-segment nam met 40 procent toe naar een totaal van 1,6 miljard euro. Wel had dit segment te maken met minder omzet uit gaming GPU’s.

Het embedded-segment noteerde de meeste procentuele groei: meer dan 1500 procent, goed voor een totaal van 1,3 miljard euro. De sterke omzetgroei werd veroorzaakt door het embedded-portfolio van Xilinx, een bedrijf dat AMD eerder dit jaar overnam.

In tegenstelling tot deze gunstige marktsegmenten deed de verkoop van processors voor pc’s en laptops het minder goed. Net als concurrenten heeft AMD op dit terrein last van macro-economische omstandigheden en problemen in de toeleveringsketen. Dit marktsegment daalde in het derde kwartaal met 40 procent naar een totaal van 1 miljard euro. Ook de voorspellingen voor het vierde kwartaal van 2022 zijn negatief.

Omzetverwachtingen

In het algemeen verwacht AMD dat het jaar goed wordt afgesloten vanwege het sterke portfolio en de toenemende inkomsten uit de datacenter- en embedded-segmenten. Voor het vierde kwartaal voorspelt de organisatie een omzetstijging van 14 procent naar 5,5 miljard euro. AMD is een stuk optimistischer dan concurrenten, die veelal verliezen verwachten. Voor heel 2022 is de omzetverwachting berekend op bijna 24 miljard euro, een stijging van 43 procent ten opzichte van 2021.

