AI-analyse met één chatbericht: Infor Coleman integreert met Teams

Infor introduceert een Microsoft Teams-integratie van de Coleman AI Digital Assistant, de tool voor spraak- en tekstbediening van AI-platform Coleman.

Coleman AI Digital Assistant stelt eindgebruikers in staat om de AI per spraak en tekst te benutten. Aanvankelijk werd de tool ondersteund door een Coleman app, webbrowser en Alexa for Amazon. Dankzij de nieuwe integratie voegt Microsoft Teams zich in het rijtje.

Hoe werkt het?

Volgens Infor biedt Coleman bedrijven AI-technologie voor het stroomlijnen van bedrijfsprocessen en opdoen van nieuwe inzichten. Een gebruiker opent Infor Coleman, bijvoorbeeld via Microsoft Teams. Hij of zij spreekt of typt een verzoek in, waarna Infor Coleman twee vragen stelt, en vervolgens bijvoorbeeld een order plaatst. De AI weet waar de dichtstbijzijnde geschikte locatie, kan direct afrekenen en de bestelling op het correcte adres leveren. Al deze data, zij het van third-party of Infor-applicaties, is ophaalbaar: de technologie wordt op Infor’s API gateway gebouwd.

Dit is geen out-of-the-box-oplossing. Hoewel Infor Coleman algemeen verkrijgbaar is, en niet valt of staat met de aanwezigheid van andere Infor-oplossingen, leunt functionaliteit op de beschikbaarheid van relevante data. Ontbreken de verkoopgegevens van een organisatie, dan kan de AI geen vragen over nieuwe verkoopkansen beantwoorden. Het mag dan ook geen verrassing heten dat Infor Coleman voornamelijk op aanvraag beschikbaar is.

In de praktijk

Tot zover: het basisbegrip. Bedrijfstoepassingen reiken uiteindelijk verder. Coleman omvat data management, data analyse, forecasting, Robotic Process Automation en meer. Is de AI eenmaal ingeregeld, de data aangesloten en de Digitale Assistant opgestart, dan resulteert een vraag naar de eerdergenoemde verkoopkansen in een analyse van alle aangesloten databronnen. Het opvolgende antwoord is, volgens Infor, van enorme waarde.

Tip: Techzine Talks | Robotic Process Automation, wat is het? Wat kan je ermee?