UiPath ontwikkelt een conversationele AI-assistent voor het volledig automatiseren van workflows. Hiervoor werkt de RPA-leverancier samen met de Amerikaanse AI-startup Amelia.

De samenwerking tussen de twee leveranciers moet leiden tot de ontwikkeling van een intelligente conversationele AI-assistent. Deze assistent moet werknemers helpen repetitieve taken beter te automatiseren door workflows te bouwen met behulp van softwarerobots.

Momenteel is het automatiseren van repetitieve workflows met software robots, via Robotic Process Automation (RPA), al mogelijk, maar nog niet technisch eenvoudig voor veel werknemers. Het ontbreekt hen vaak aan de juiste kennis om de automatisering te realiseren.

Deze samenwerking moet workflowautomatisering via de eerder genoemde digitale conversationele AI-assistent vergemakkelijken. Specifiek hiervoor wordt de AI-technologie van de startup gecombineerd met het UiPath Business Automation Platform.

Functionaliteit

Medewerkers kunnen de digitale assistent gebruiken om via chat, messaging of spraak hulpvragen in te voeren in hun proceswerk. De AI-assistent verwerkt deze verzoeken en integreert ze in de softwarerobots van het UiPath RPA-platform. De softwarerobots handelen de verzoeken vervolgens af door workflows te automatiseren. Na afhandeling vat de Amelia-technologie het resultaat samen voor medewerkers en deelt het via het gewenste communicatiekanaal.

Complexere verzoeken die niet gemakkelijk op deze manier kunnen worden opgelost, worden doorgestuurd naar support agents. De oplossing die zij dan bieden, wordt door de AI-assistent “onthouden”, zodat deze in latere situaties opnieuw kan worden gebruikt.

Voordelen en gebruikssituaties

Voordelen van de AI-assistent zijn onder meer de mogelijkheid om de productiviteit van medewerkers te verbeteren en het aantal oproepen en wachttijden bij de servicedesk te verminderen. UiPath en Amelia zien ook mogelijkheden voor het verbeteren van NPS-scores.

Volgens de leveranciers kan de conversationele AI-assistent straks worden ingezet voor een groot aantal use cases. Voorbeelden zijn applicatieproblemen oplossen, wachtwoorden resetten, vakantiedagcontroles, salariswijzigingen en VPN-toegang.

Wanneer de conversationele AI-assistent voor het automatiseren van workflows precies beschikbaar komt, is nog niet bekendgemaakt.

Lees ook: Etex bespaart 1200 uur per maand door inzet RPA