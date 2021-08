RPA – Robotic Process Automation, wat is het? Wat kan je ermee?

RPA oftewel Robotic Process Automation is een eenvoudige manier om processen te automatiseren. Met RPA kan je repetitieve (digitale) taken die je nu door een mens laat uitvoeren, automatiseren via software robots (RPA). Het grote voordeel van RPA is dat je niet afhankelijk bent van zogenaamde API’s, maar dat het met elke applicatie werkt. Wel is RPA in de basis een redelijk dom proces, dat ook weer gevoelig is voor fouten als een applicatie verandert. Dit en meer bespreken we in de nieuwste aflevering van Techzine Talks. Luister nu.

In deze aflevering van Techzine Talks leggen we uit wat RPA is, hoe de platformen die RPA bieden werken, en hoe je het kan inzetten in je bedrijf. RPA is een vorm van automatiseren waarin repetitieve taken die nu door een mens worden uitgevoerd worden vervangen door een software robot. Die robots zijn in de basis redelijk dom, maar door alle innovaties de laatste jaren worden ze wel steeds slimmer.

Het zijn dus geen fysieke robots, maar een geautomatiseerd digitaal proces. In de basis zijn RPA robots redelijk dom, maar de verschillende platformen maken ze steeds slimmer door ze te voorzien van kunstmatige intelligentie of door ze te koppelen aan workflows in een groter platform. In de basis kunnen RPA-bots aangemaakt worden via een zogenaamde recorderfunctie, waarbij je als men het gewenste gedrag voor kan doen en daarna identiek kan afspelen op gewenste momenten. Ook kunnen RPA-ontwikkelaars zo’n recording nog aanpassen en daarin variabelen toevoegen. Bijvoorbeeld voor verschillende klantnamen of rapporten die dynamisch ingesteld kunnen worden.

