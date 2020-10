Infor helpt bedrijven moderniseren met cloud-first ERP

Infor is één van de softwareleveranciers die stevig inzet op Enterprise Resource Planning (ERP) in de cloud. Wanneer bedrijven kiezen voor ERP in de cloud, dan slaan ze daarmee een modernisatieslag. Veel IT-beheerders zijn dan ook aan het overstappen van on premise naar cloud-gebaseerd, of willen dat gaan doen. Met cloud-first ERP wil Infor deze bedrijven helpen.

Voor veel organisaties is Enterprise Resource Planning een van hun relevantste systemen. Het vormt de basis voor het beheren van processen uit productieomgevingen. Bijvoorbeeld het automatiseren van facturering kan via een ERP-systeem geregeld worden, maar ook het nodige beheerwerk voor de supply chain loopt via ERP-software.

In de praktijk worden hier nog regelmatig legacy systemen voor gebruik. Dit komt doordat jaren geleden gekozen is voor een ERP-systeem dat on premise draait. Doordat deze systemen al geruime tijd worden gebruikt, zijn ze afgestemd op de wensen en situatie van het bedrijf. Bedrijfssituaties en -processen zijn vaak uniek. Om daar op in te haken zijn er applicaties, extensies en op maat gemaakte digitale processen gebouwd voor het ERP-systeem.

Deze on premise systemen zijn echter verouderd. Ze bieden wel voordelen die cloud ERP niet biedt, zoals data en security in eigen beheer hebben. Maar wil je als bedrijf profiteren van moderne technologie, dan doe je er doorgaans goed aan te kiezen voor ERP in de cloud. Hierbij maak je gebruik van veel krachtigere middelen. De performance neemt toe, updates kunnen snel en regelmatig doorgevoerd worden en de kosten voor hardware nemen af.

Software voor specifieke industrieën

Infor positioneert zich als een speler die bedrijven deze moderne ERP-software kan bieden. Hierbij wil het bedrijven hun processen laten optimaliseren, beter gebruik laten maken van data in het systeem, analytics en artificial intelligence (AI) toe laten passen voor onder meer automatisering en werknemers verder ondersteunen.

Om dit realiseren heeft Infor ERP-pakketten gecreëerd voor specifieke industrieën. Naar eigen zeggen probeert het hiermee zoveel mogelijk verticals te specificeren. Dat wil zeggen: niet dezelfde software voor de gehele maakindustrie, maar bijvoorbeeld een specifiek ERP-pakket voor een ‘subvertical’ als de automotive-industrie. Infor hanteert wil dit ‘verticaliseren’ in zoveel mogelijk verschillende softwaretoepassingen, zoals in software voor HR-taken.

Infor specialiseert zich in meer dan vijf overkoepelende industrieën: de maakindustrie, consumentenproducten, diensten, de publieke sector en energie en hulpbronnen. Binnen deze sectoren is de software dus verder op maat gemaakt. Bijvoorbeeld de bouw, industriële productie, mode, horeca en toerisme en gezondheidszorg zijn ‘subindustrieën’.

Door naar de specifieke verticals te kijken, weet de softwareleverancier precies wat er binnen de industrieën speelt en wat de gebruikelijke werkwijzes zijn. Denk hierbij aan hoe voorraadbeheer in de automotive-sector doorgaans gebeurt. In het ERP-systeem zitten daarom standaard processen en functionaliteiten die gebruikelijk zijn voor de gehele vertical. Infor doet hierbij de belofte om research & development-investeringen in de vertical te blijven doen, om met meer relevante features voor de specifieke business te komen.

Infor is overigens niet de enige softwareleverancier die veel tijd steekt in productontwikkeling voor verticals. Softwareleveranciers hebben over het algemeen vaak specifieke verticals waarin ze zich specialiseren. Zij doen dit mede om het implementatieproces te versnellen. Door out-of-the-box veel bruikbare functionaliteit te leveren, kan een ERP-systeem immers sneller geïmplementeerd worden.

Implementatie gebeurt via 60/30/10-aanpak

Voor veel organisaties blijft er echter de wens om extensies en aanpassingen te bouwen voor hun ERP-pakket. Een ERP-leverancier kan zich specialiseren in een industrie en daar zijn software op aanpassen, maar een bedrijf heeft bijvoorbeeld unieke workflows en processen die niet in een het standaard ERP-pakket zitten. Daar is toch nog wat maatwerk voor nodig.

Bij Infor ziet men dat eveneens. Het heeft zodoende de 60/30/10-aanpak bedacht. Bij een reguliere implementatie maakt men gebruik van 60 procent out-of-the-box kernfunctionaliteit uit het ERP-pakket. Vervolgens kan 30 procent van de implementatie gebeuren met bestaande functionaliteit uit de software, maar waar wel wat aanpassingen aan gedaan moet worden. Tot slot moet nog 10 procent van de implementatie gebeuren met extensies. Met deze 10 procent onderscheidt een bedrijf zich van concurrenten op de markt.

Door standard veel out-of-the-box functionaliteit te bieden in combinatie met de mogelijkheid om unieke add-ons toe te voegen, heeft Infor inmiddels ook waardering uit de markt gekregen. Het bedrijf wordt vaak geprezen vanwege een relatief snelle implementatietijd, ten opzichte van een aantal concurrenten.

Modern pakket leidt tot innovatie

Een Enterprise Resource Planning-pakket dat gebruikmaakt van de cloud is voor veel bedrijven een stap die ze willen maken. Met de modernisatieslag ontstaat er meer flexibiliteit en is er meer ruimte voor innovatie. Het kan echt helpen bij het automatiseren van handelingen en processen. Het werk van meerdere medewerkers binnen de organisatie wordt hiermee vergemakkelijkt.

Een cloud-first ERP kan hierin helpen, zo is men bij Infor van mening. Hiermee neemt een bedrijf afscheid van legacy, om over te stappen op een modern ERP-pakket. Een stap waar vervolgens nog jaren van geprofiteerd zal worden.