Microsoft rolt end-to-end encryptie voor Teams-videogesprekken uit

Microsoft geeft zijn collaborationplatform Teams nieuwe functies voor end-to-end encryptie. De volledige versleuteling geldt momenteel alleen voor een-op-een Teams-videogesprekken. Groepsgesprekken kunnen vooralsnog niet de securityfunctionaliteit gebruiken.

De end-to-end encryptie is niet standaard ingesteld voor iedere eindgebruiker, maar moet door beheerders binnen bedrijven aan gebruikers worden toegewezen. Nadat beheerders de update hebben ontvangen, kunnen zij nog bedrijfsspecifieke policies voor de functionaliteit instellen. Uiteindelijk moeten eindgebruikers zelf nog handmatig de end-to-end encryptie in hun eigen settings aanvinken. De beheerders kunnen de end-to-end encryptie voor gebruikers ook weer uitzetten.

Niet alle Teams-functionaliteit werkt

De techgigant geeft ook aan dat er aan het gebruik van end-to-end encryptie bij Teams nog wat functionaliteit verloren gaat. Met end-to-end encryptie is het niet mogelijk live te ondertitelen en te transcriberen, een gesprek op te nemen, call transfer, park of merger uit te voeren en een deelnemer toe te voegen voor het starten van een groepsgesprek. Wanneer deze functionaliteit nodig is, moeten gebruikers de end-to-end encryptie uitschakelen.

De end-to-end encryptiefunctionaliteit voor gesprekken is beschikbaar voor de nieuwe versie van de desktop client van Teams voor Windows en macOS.