Cisco Webex-update maakt platform toegankelijker

Cisco heeft zijn Webex-platform van nieuwe functionaliteit voorzien. Het platform kent nu meer mogelijkheden voor automatische ondertiteling, slimme audiotechniek en audiokanalen voor grote gestreamde evenementen.

Eén van de meest belangrijke toevoegingen is het massaal beschikbaar stellen van geautomatiseerde ondertiteling voor videogesprekken. De ondertiteling is gebaseerd op AI-gestuurde natural language processing (NLP) en is nu in meer dan 100 talen beschikbaar. Binnenkort worden daar nog 13 talen aan toegevoegd.

De automatische ondertiteling in videogesprekken moet vooral deelnemers helpen die problemen hebben met horen of taalondersteuning of zich op een plek bevinden waarvoor ondertiteling helpt voor een betere toegang tot videovergaderingen of presentaties. De automatische ondertiteling wordt ook losgekoppeld van de Webex Assistant, zodat alle deelnemers aan een call automatisch ondertiteling krijgen zonder dat zij hiervoor eerst de Assistant moeten activeren.

Ook voegt Cisco nu de functie Optimize for my voice en Optimize for all voices aan het platform toe. Met deze dienst kunnen deelnemers hun stem helderder laten klinken door het wegfilteren van achtergrondgeluid. Dit kunnen gebruikers ook doen voor alle deelnemers in een gesprek of vergadering. Optimzie moet uiteindelijk de impressie geven dat sprekers dichter bij de microfoon zitten.

Ook voor aanbieders van webinars en andere grootschalige evenementen is er binnen Cisco Webex nieuwe functionaliteit toegevoegd. Vooral op het gebied van directe audiovertalingen. Voor dit soort bijeenkomsten beschikt het videobel- en collaborationplatform al over gelijktijdige, bi-directionele of vertraagde vertaalfunctionaliteit tot 10.000 deelnemers.

Cisco voegt hier nu aparte audiokanalen voor deelnemers aan toe. Organisatoren kunnen met deze functionaliteit deelnemers aparte audiokanalen bieden in 110 verschillende talen en hieraan tolken koppelen. Ook kunnen zij tolken aan kanalen en nieuwe kanalen toevoegen als het evenement al is begonnen en kunnen late deelnemers een bepaald taalaudiokanaal kiezen. Deelnemers kunnen simpel het audiokanaal in hun taalvoorkeur kiezen en direct deelnemen of luisteren. Tolken kunnen ook kanalen overdragen aan collega’s.

Layout-update

Verder Cisco in de update functionaliteit toe voor het aanpassen van de interface tijdens vergaderingen en webinars. Deze functionaliteit maakt het deelnemers mogelijk zich te focussen op bepaalde deelnemers of presentaties. Ook kunnen organisatoren hiermee bepalen wat alle deelnemers centraal te zien krijgen.

De nieuwe functionaliteit is per direct in Cisco Webex aanwezig.