AMD, Cisco, Nokia en Jio gaan Open Telecom AI Platform oprichten

Tijdens Mobile World Congress 2025 zijn plannen aangekondigd voor de vorming van een Open Telecom AI Platform. Dit platform moet de telco-wereld zowel “AI-driven” maken als veilig, efficiënt en innovatief. Een zware opgave, maar ook met zwaargewichten om dit te realiseren: AMD, Cisco, Jio Platforms en Nokia.

Het nieuwe platform is van plan een “centrale intelligentielaag” te creëren voor telecomdiensten. Onder “end-to-end network intelligence” wordt verstaan dat zaken als RAN, routing, AI-datacenters en security geïntegreerd worden om AI in elk deel van deze keten te benutten.

De plannen doen enigszins denken aan het Ultra Ethernet Consortium (UEC) dat medio 2023 werd aangekondigd. Onder de medeoprichters waren daarbij tevens AMD en Cisco te vinden. Ook hier zijn neutraliteit en openheid speerpunten. De belofte van het Open Telecom AI Platform (dat nog geen officiële afkorting kent, maar we kiezen vanaf hier voor OTAIP) is om LLM-agnostisch te zijn. Ook wordt er niet alleen van GenAI gebruikgemaakt, maar ook ‘conventionele’ AI zoals machine learning.

Wel is deze opzet anders dan UEC in dat het eerst in een referentiearchitectuur wordt gegoten. Het is dus niet een industriebrede belangenorganisatie, maar een opzet die de telecomsector moet laten zien hoe het AI kan integreren op een gestandaardiseerde manier.

Eerste implementatie bij Jio

Deze referentiearchitectuur van OTAIP zal eerst bij Jio worden geïmplementeerd voor de wereldwijde serviceprovider-industrie. Mathew Oommen, Group CEO van Reliance Jio, benadrukt dat het platform verder gaat dan alleen automatisering: “We bouwen een multimodaal, multi-domain orchestrated workflow platform dat efficiëntie, intelligentie en beveiliging voor de telecomindustrie herdefiniëert.”

Oommen spreekt eveneens over de eisen van agentic AI, die een geïntegreerde aanpak zoals van OTAIP vereisen. Als we de term ‘agentic AI’ even platslaan, is het simpelweg de integratie van verschillende AI-tools om samen te werken. Een AI-agent moet iets kunnen bewerkstelligen in meerdere systemen als meest geavanceerde vorm van automatisering die we tot nu toe kennen. Dat vereist standaarden voor voorspelbare, consistente workflows en ontwikkeling.

Technologische basis

De onderliggende AI-infrastructuur wordt verzorgd door de verschillende partners. AMD levert de krachtige CPU’s, GPU’s en adaptive computing-oplossingen, terwijl Cisco bijdraagt met geïntegreerde oplossingen voor netwerken, datacenters en analytics. Nokia brengt haar expertise in op het gebied van RAN, Core, breedband en transport.

