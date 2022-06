Cisco komt met nieuwe functionaliteit om vergaderen en samenwerken makkelijker te maken. De Webex Room Bar, Video Phone en verbeterde Webex Calling-opties dragen daaraan bij.

De nieuwe Webex-functionaliteit speelt een rol in het hybride werken. Hiervoor introduceert Cisco de Webex Room Bar. Deze videobar is voor huddle rooms ontwikkeld. De toepassing gebruikt onder meer de Webex ai-technologie voor optimale audio- en videokwaliteit en het verwijderen van achtergrondgeluid. De bar beschikt over een ingebouwde ultra HD-camera, een ingebouwde microfoon-array, een aansluiting voor een externe microfoon, tracking van deelnemers en dual-stereogeluid. Naast Webex, kan de video bar ook sessies uitvoeren via platforms als Zoom en Microsoft Teams.

Cisco heeft ook een nieuwe videotelefoon, de Cisco Video Phone 8875. De fysieke vaste videotelefoon moet werknemers aan hun bureau de beste audio- en videokwaliteit geven tijdens gesprekken. Andere functionaliteit is inloggen op een Webex account met behulp van een QR-code, reductie van achtergrondgeluid en een schermresolutie van 1080p. De videotelefoon is vanaf augustus te bestellen.

Verbeterede Webex Calling-functionaliteit

Verder breidt de techgigant de functionaliteit van zijn cloudgebaseerde beldienst Webex Calling uit. Onder meer hoeven bellers nu niet meer te vrezen voor verloren gesprekken, zelfs als de stoom uitvalt of er problemen zijn met het breedbandnetwerk. Via de zogenoemde Webex Control Hub kunnen beheerders ervoor zorgen dat hun locaties in deze gevallen ‘ouderwetse’ PSTN-gesprekken ontvangen.

Verder voegt Webex Calling nog AI-functionaliteit toe voor het verwijderen van achtergrondgeluid bij PTSN-gesprekken met bellers van buiten.

