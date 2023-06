Cisco erkent de belangrijke rol die generatieve AI zal spelen in de bedrijfscontext. Het haalt de technologie alvast naar Webex en zijn beveiligingsoplossingen.

Er zijn online steeds meer handige toepassingen te vinden waarin AI gratis door een groot publiek kan worden benut. In de bedrijfscontext vreest de ene voor zijn werk, terwijl de andere de technologie net benut om zijn werk naar een hoger niveau te tillen. Dat er een impact zal zijn, is volgens de meesten in ieder geval een zekerheid. Dat concludeerde ook Cisco in zijn 2023 State of Global Innovation-studie en het bedrijf introduceert het daarom alvast in zijn eigen oplossingen.

“Generatieve AI zal snel alomtegenwoordig worden nu we zien dat bedrijven en werknemers de technologie omarmen om materieel productiever te worden”, stelt Jeetu Patel, Executive VP en algemeen manager van beveilging en samenwerking bij Cisco.

Generatieve AI is de kern van AI-toepassingen zoals DALL-E en ChatGPT. Het is een verzamelnaam voor technologie die een verscheidenheid aan data kan uitspugen door middel van een prompt. De data kan variëren tussen video’s, audio, 3D-modellen en dus afbeeldingen en tekst.

Automatische samenvatting

Aan een online vergadering kan generatieve AI heel wat nuttigs toevoegen. Webex van Cisco zal dat voornamelijk demonstreren in de vorm van een digitale assistent die zo een samenvatting van meetings voor je neerpent.

De toevoeging vertoont erg veel gelijkenissen met Zoom IQ dat recent werd geïntroduceerd. Alleen lijken er bij Cisco geen strenge voorwaarden te zitten op de gebruiker die een samenvatting opvraagt, buiten dat de persoon toegang had tot de meeting. Zoom geeft enkel de organisator van een videovergadering dit recht. Dat lijkt ons wel zo veilig voor meetings die gevoelige bedrijfsinformatie behandelen.

Iedere gebruiker van Webex krijgt verder van een persoonlijke digitale assistent suggesties in chats. De generatieve AI verzamelt hiervoor informatie uit datasets die toegankelijk zijn voor de gebruiker.

Naast chatberichten kunnen werknemers via Vidcast ook videoberichten ontvangen. Deze bekijken kan erg veel tijd kosten en dus zal AI voortaan belangrijke punten uitlichten en de video opdelen in hoofdstukken.

Webex Contact Center krijgt tot slot een handige toevoeging om de klantendienst efficiënter te laten werken. AI zal hier een korte samenvatting geven van het eerdere klantencontact, zodat de klant niet aan iedere medewerker waarmee hij wordt doorverbonden opnieuw het probleem dient uit te leggen.

Beveiliging

AI sijpelt door in alle onderdelen van een organisatie en ook voor de beveiliging bewijst de technologie zich nuttig. Het grote nieuws hier is de introductie van een AI Policy Assistant in de Cisco Security Cloud. Deze moet de taak van IT-beheerders overnemen om bij de implementatie van een nieuwe beveilgingsregel alle eerdere protocollen te checken en aan te passen.

Het security operations center (SOC) van Cisco krijgt ook een assistent. Deze helpt beveiligingsteams snel te handelen als een mogelijke dreiging wordt vastgesteld. Dit gebeurt door het verschaffen van de nodige achtergrond om een beslissing snel te kunnen nemen, informatie te correleren over de Cisco Security Cloud-platformoplossing en aanbevelingen te geven over mogelijke acties.

De besproken nieuwe functies debuteren eind dit jaar. In de eerste helft van 2024 blijft Cisco nieuwe functies toevoegen aan SOC Assistant.