Cisco Webex is voortaan geschikter voor gebruik met iPhones, iPads en Mac pc’s en laptops. Hiervoor is in Webex de draadloze connectiviteitstechnologie AirPlay geïntegreerd.

AirPlay maakt nu standaard onderdeel uit van Webex. Hiermee kunnen medewerkers, wanneer zij bijvoorbeeld vanuit huis werken, makkelijker samenwerken, content delen en ervaren met de devices die zij gewend zijn te gebruiken.

Apple AirPlay komt beschikbaar voor Webex Room-, Desk- en Board-series. Hieraan kunnen gebruikers via AirPlay hun iPhone-, iPad- of Mac-devices draadloos koppelen voor het delen van content of van schermen in Webex-vergaderingen of -gesprekken. De ingebouwde privacy en security van AirPlay zorgt er daarbij voor dat het juiste scherm wordt afgebeeld. Ook kan een pincode worden gevraagd wanneer gebruikers informatie via AirPlay willen delen.

De AirPlay-functionaliteit voor Cisco Webex is beschikbaar vanaf juni 2022.

Overige functionaliteit voor Webex

Naast de AirPlay-functionaliteit heeft Cisco voor Webex meer functionaliteit aangekondigd. Onder meer zijn nieuwe mogelijkheden toegevoegd voor Vidcast. Vidcast is een asynchrone video messaging-oplossing binnen het Webex-portfolio. De nieuwe functionaliteit moet vooral meer mogelijkheden bieden voor het verhogen van de productiviteit en de betrokkenheid van werknemers op afstand.

Met het Webex Embedded Apps Framework krijgen eindgebruikers betere toegang tot hun favoriete applicaties binnen het collaboration-platform. Denk daarbij aan de InVision-applicatie voor visuele whiteboarding.

Andere updates voor Webex zijn onder meer integratie met platforms als Microsoft Teams, Zoom en Google Meet en de komst binnenkort van Webex Go. Met deze tool kunnen zakelijke bellers makkelijker Webex Calling-eigenschappen toevoegen aan speciale zakelijke lijnen of mobiele telefoons. Dit biedt betere kwaliteit voor zakelijke gesprekken en uitgebreidere collaboration-eigenschappen.

