Hybrid meetings zijn nog altijd op veel manieren inferieur aan fysieke vergaderingen. Grote spelers als Zoom en Microsoft vernieuwen erop los om deze tekortkomingen aan te pakken. Ondertussen kiest Cisco voor evolutie, niet revolutie. Welke toekomst staat virtuele vergaderingen te wachten?

Zoom kondigde deze week aan dat het de Apple Vision Pro van een app gaat voorzien wanneer het op 2 februari in de VS lanceert. Met volle overtuiging stapt Zoom samen met Apple in de “nieuwe wereld van spatial computing”. Deze term is sinds de aankondiging van Apple’s headset medio 2023 al door een groot deel van de techsector overgenomen. De Zoom-app brengt de gedachte achter de terminologie dan ook in de praktijk. Gebruikers kunnen door middel van zogeheten ‘persona’s’ met elkaar communiceren, waarbij ook de handen in 3D zichtbaar zijn.

Aangezien handgebaren de kwaliteit van communicatie verbetert en teamleiders effectiever kan laten verbinden met werknemers, is dit een logische toevoeging. Wel lijkt de Zoom-app vooral een probleem op te lossen dat de Vision Pro creëert. Gebruikers van de headset kunnen weliswaar gedeelde 3D-objecten zien en de app waar dan ook in een locatie plaatsen, doodgewone Zoom-deelnemers hebben daar maar weinig aan. Die zitten nog altijd vast aan de doodgewone webcam en beeldscherm. Om iedereen van 3D (en waar mogelijk van VR) te laten profiteren, doet Teams het anders.

Teams: 3D-meetings voor iedereen

Onlangs omschreven we welke kant Microsoft Teams opduwt. Al geruime tijd is het bedrijf bezig met partners in verschillende sectoren om meetings in 3D mogelijk te maken. Dat doet men onder de naam Microsoft Mesh, dat binnen Teams geïntegreerd wordt. Gebruikers kunnen op een eenvoudige manier in een vergaderruimte springen zonder daarvoor speciale hardware te hebben. Hier heeft iedereen een avatar binnen ‘immersive spaces’, die voor de meeste gebruikers plaatsvinden op een normaal scherm.

Wie wel een Meta Quest-headset heeft, kan dit tafereel in virtual reality aanschouwen. Hybrid meetings zijn hier dus zo onderdompelend als de hardware toestaat. Het is een unieke aanpak, maar is beter met de realiteit te verenigen dan het vooralsnog verdreven Metaverse-concept. Mark Zuckerberg gelooft er nog steeds in, maar meer dan een marketinghype is het (nog) niet echt geworden. De invulling moet anders, met concrete ondersteuning voor niet-VR-gebruikers.

In niche-markten zien andere partijen overigens nog wel een kans van slagen om enkel op VR te wedden: Sony en Siemens willen met een nieuwe headset namelijk de “industrial metaverse” aanjagen. Organisaties kunnen daarmee eenvoudig 3D-modellen delen om bijvoorbeeld bepaalde designkeuzes te maken. Dergelijke toepassingen zijn echter niet bedoeld om de ruim 320 miljoen Teams-gebruikers over te halen om anders te vergaderen. Microsoft biedt nu wel een optie, hoewel het de keuze aan gebruikers laat.

Webex: evolutie, niet revolutie

De Zoom-app voor de Vision Pro en Microsoft Mesh verschillen al sterk. Echter pleiten beide opties voor een omwenteling van virtuele vergaderingen. Bij Cisco’s Webex zit dat anders: dat platform kiest voor evolutie, niet revolutie. Vandaag kondigde het samenwerkingen met Microsoft en Samsung aan om hybrid meetings op een hoger niveau te krijgen.

Centraal daarbij is alsnog hardware en een andere invulling van kantoren. Cisco constateert dat 98 procent van alle meetings tegenwoordig ten minste één deelnemer op afstand kent. Daartegenover staat dat 15 procent van organisaties videoconferencing-tools klaar heeft staan. Het kantoor heeft daardoor geen meerwaarde, meent het bedrijf. EVP en GM Security & Collaboration bij Cisco Jeetu Patel pleit voor een vernieuwing van werkplekken om dit te veranderen. “Dat betekent het uitrusten van vergaderruimtes met intelligente videosystemen die ontworpen zijn om ‘immersive collaboration experiences’ aan alle deelnemers te geven, ongeacht hun locatie.”

Cisco biedt zelf Room Series, dat draait op het eigen RoomOS bedoeld voor Webex. Nu biedt het integraties met Microsoft en Samsung voor een kwaliteitsverbetering van dit dienstenpakket. Een nieuwe lay-out voor Microsoft Teams Rooms heet Front Row en ondersteunt verschillende Samsung-beeldschermen. Zo is het te draaien in 5K met een 21:9-aspectratio op Samsung’s 105-inch Smart Signage scherm of op een 16:9 4K-scherm. Men spreekt over een “inclusieve” lay-out, die alle gebruikers op een gelijkwaardige manier laat deelnemen.

Kortom: Cisco mikt op hogere resoluties, een betere ervaring met bestaande oplossingen en een soepelere omgang tussen deelnemers. Geen VR, geen 3D, maar levensgrote klassieke 2D-schermen. Wat overblijft zijn zaken waar applicaties als Zoom, Teams en Webex geen invloed op hebben: een goede verbinding en hoogwaardige video/audio-apparatuur voor alle gebruikers.

Conclusie: andere werkwijzen of doorgaan met de bekende weg?

Het feit is dat zowel Zoom als Teams nog altijd innoveert met de klassieke oplossingen. AI-assistentie voor notuleren, snellere software en een eenduidige UI laten zien dat videocalls ook in huidige vorm nog kunnen verbeteren. Webex is dus niet de enige oplossing die bij het conventionele blijft. Wel gaat er belangrijke ontwikkeltijd naar vooralsnog niche-tools die zich nog moeten bewijzen voor een groter publiek.

De sleutel zal nog lange tijd liggen bij het zo toegankelijk mogelijk maken van vergader-apps. Dat betekent integraties met andere platformen, zoals samenwerkingen tussen Zoom, Teams en Webex en ondersteuning voor verschillende hardware.

Onderzoek laat zien dat video- en audiokwaliteit een centrale rol speelt voor gebruikers. De prioriteit ligt toch echt nog bij het garanderen van deze essentiële functies. Zo beïnvloedt de kwaliteit van webcambeelden de gevoelsmatige audiokwaliteit en vice versa, blijkt uit onderzoek. Ook bij Webex is men zich bewust van de cruciale rol die audio speelt voor de gebruikerservaring. Die fundamentele aspecten bepalen ook de kwaliteit van de meer tot de verbeelding sprekende oplossingen. Verbeteringen voor alle gebruikers zullen nog geruime tijd de boventoon voeren.

