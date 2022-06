Slack heeft functionaliteit voor samenwerken aan conferencingdienst Slack Huddles toegevoegd. Deelnemers krijgen nu de beschikking over video en opties als het delen van schermen met meerdere personen.

Slack wil met de uitbreiding van zijn conferencingdienst nog meer inzetten op het ‘digitale hoofdkantoor’. Slack wil al enige tijd dat zijn diensten een virtuele vervanger worden voor het normale kantoor.

De conferencingdienst Slack Huddles is hiervoor een belangrijk onderdeel, maar richt zich vooral op het houden van korte meetings. Voor langere meetings is het volgens Slack nog altijd handiger andere platforms te gebruiken, zoals Zoom of Webex. Slack Huddles werd ooit opgezet om onderlinge gesprekken tussen collega’s op kantoor te vervangen met een virtueel alternatief.

Nieuwe functionaliteit

In de nieuwe update is voor het eerst video aan Huddles toegevoegd. Huddle-meetings beginnen nog altijd met audio-only, maar gebruikers kunnen nu met een klik de camera activeren. Daarnaast krijgen gebruikers de mogelijkheid hun schermen met andere gebruikers te delen, reacties met emoijs te geven en documenten, links en opmerkingen te delen. Opmerkingen worden weergegeven in een draad die automatisch kan worden opgeslagen voor latere inzage.

De nieuwe functionaliteit in Slack Huddles wordt eind dit jaar voor iedere eindgebruiker beschikbaar, onafhankelijk van het abonnement. De functionaliteit is ook compatibel met Slack Connect.