Jabra en Lenovo introduceren het PanaCast 50 Room System. Het systeem bestaat uit een webcam en computing device voor videoconferences. Teams Rooms wordt vooraf geïnstalleerd, waardoor het systeem direct klaar is voor gebruik.

Het systeem bestaat uit twee bestaande producten: de PanaCast 50-webcam van Jabra en de ThinkSmart Core Kit-computer van Lenovo. Het voordeel van de combinatie is dat de producten vooraf worden geconfigureerd voor Teams Rooms.

De ThinkSmart Core Kit bestaat uit een CPU, GPU, display, ports en controller voor audiovideoapparatuur. Het apparaat is een stuk compacter dan een laptop en geschikt als computing device voor vergaderruimtes. Medewerkers hebben geen eigen laptop, desktop of smartphone meer nodig om een conference te organiseren.

De Jabra PanaCast 50 is een high-end webcam. Het model heeft een kijkhoek van 180 graden, waardoor een volledige vergaderruimte in beeld komt. De webcam gebruikt Edge AI-chips om automatisch scherp te stellen op de persoon die spreekt. Het model schiet in 4K en is gecertificeerd voor Teams, Zoom en Skype.

PanaCast 50 Room System

Jabra en Lenovo combineerden de apparaten in het PanaCast 50 Room System, een nieuw product. Het systeem wordt geleverd met een installatie van Teams Rooms. Na het uitpakken en aansluiten van de producten kan je direct aan de slag. Koop je de producten afzonderlijk, dan zal je het een ander moeten configureren.

Jabra en Lenovo richten het systeem op grootbedrijven. De adviesprijs van het PanaCast 50 Room System is nog niet bekend, maar voor de afzonderlijke producten ben je tussen de 2.500 en 3.500 euro kwijt. We verwachten een vergelijkbaar prijskaartje voor de nieuwe release. Het systeem is vanaf 15 september 2022 te bestellen.

Lenovo ThinkSmart en Jabra PanaCast 50

Het bijkomstige voordeel van de Lenovo ThinkSmart Core Kit is veiligheid. Het is lastig om de cybersecurity van een vergaderruimte te waarborgen wanneer medewerkers eigen devices inzetten om conferences te hosten. De ThinkSmart Core biedt alle benodigdheden voor een videoconference, waardoor medewerkers geen eigen apparaten hoeven te gebruiken. Het device draait op Windows 10 IoT Enterprise SAC.

Naast videokwaliteit heeft de Jabra PanaCast 50 een strak ontwerp. Het uiterlijk heeft meer weg van een soundbar dan van een webcam. Het formaat maakt het lastig om de webcam op een vergadertafel te plaatsen. Dit is geen probleem wanneer je de webcam op een display bevestigt. In dat geval gaat de uitstraling van een ruimte er juist op vooruit.

