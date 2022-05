Als iets een trend genoemd kan worden, is het wel hybride werken. Door corona waren we allemaal genoodzaakt thuis te werken. Nu dat hopelijk achter ons ligt, gaan we weer terug naar wat ooit normaal was. Veel bedrijven roepen dat hybride werken, deels thuis en deels op kantoor, het nieuwe werken is. Dat zijn vooral bedrijven die er zelf baat bij hebben of een wit voetje willen halen onder het personeel. Wij als redactie werkten voor corona al hybride. We kennen de voor- en nadelen als geen ander, maar geloven niet dat dit voor de massa is weggelegd.

Het is de grote vraag wat werkgevers het komend jaar gaan doen qua beleid rondom hybride werken. Zetten ze het echt door of proberen ze het zo snel mogelijk af te bouwen? Wij denken dat de meeste werknemers uiteindelijk weer het grootste deel van hun werkweek op kantoor zullen zitten. De risico’s en de nadelen zijn voor veel bedrijven te groot.

In deze Techzine Talks behandelen we flink wat rapporten die hier onderzoek naar gedaan hebben. We staan stil bij het beleid van grote techbedrijven als Microsoft en Google. Daarnaast bespreken we alle voordelen en nadelen van hybride werken. Het mes snijdt echt aan twee kanten in dit geval. Het vinden van de perfecte balans en de rol van een kantoor is best lastig.

Er zijn ook voordelen. Veel afspraken en meetings hoeven niet meer per definitie fysiek gehouden te worden. De software die videocalls mogelijk maken hebben hele grote stappen voorwaarts gezet. Belangrijke afspraken of milestones bij een project zal je nog altijd fysiek moeten doen. Naar de andere kant van het land rijden voor een gesprek van een uurtje is waarschijnlijk niet meer nodig. Dit en meer in de nieuwste Techzine Talks.

