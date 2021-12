Microsoft maakt Teams Rooms gebruiksvriendelijker met update

Microsoft gaat Microsoft Teams Rooms van nieuwe functionaliteit voorzien. Vooral gaat het hierbij om verbeteringen voor de gebruiksvriendelijkheid.

De verbeteringen worden doorgevoerd in versie 4.11.xx.0 van Teams Rooms. De update richt zich onder meer op de Meet Now-ervaring. Deze wordt gelijkgeschakeld aan de huidige Meet-functionaliteit van de Teams desktopversie. Hierbij wordt de ‘New meeting’ -functie op de MS Teams rooms console vervangen door Meet.

Met Meet kunnen gebruikers een ad-hoc vergadering starten met een enkele klik en daarmee ook deelnemers uitnodigen. Gebruikers kunnen de deelnemers toevoegen vanuit een ‘rooster’ zoekfunctie. De knop voor Meet is nu direct toegankelijk vanuit het thuisscherm.

Nieuwe belfunctionaliteit

Naast de Meet-functionaliteit, wordt ook de belfunctionaliteit in MS Teams Rooms verbeterd. Hiervoor wordt het ‘Dial pad’ op de Teams Rooms console vervangen door Call. Met de Calling-applicatie kunnen gebruikers ‘normaal’ bellen. Ook fungeert deze applicatie als het startpunt voor voor Team-gesprekken tussen twee personen en gezamenlijke gesprekken tussen meerdere bellers.

Vereisten

Wel is voor deze functionaliteit een Calling-abonnement -niet standaard in Teams- noodzakelijk. Ook moet het mogelijk zijn bellers te zoeken binnen de organisatie. Ook SIP URI Calling is nog niet beschikbaar, maar gebruikers kunnen hun device schakelen naar ‘Skype for Business en Microsoft Teams-mode’ voor het toevoegen van een SIP URI entry point in de bel-applicatie. Daarnaast kunnen gebruikers een ‘Enter a URI’-knop gebruiken.

De nieuwe versie van Microsoft Teams Rooms wordt naar verwachting half januari 2022 uitgerold en moet ongeveer een maand later zijn voltooid.