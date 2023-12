Het ‘nieuwe’ Teams is erg populair, stelt Microsoft in een recente blogpost. De videocall-applicatie heeft nu wereldwijd meer dan 320 miljoen gebruikers.

Volgens Microsoft begonnen tientallen miljoenen eindgebruikers dit jaar met Teams. Ook kunnen nu uit de Teams-appwinkel nu meer dan 2.000 verschillende apps worden gedownload.

Dit is in combinatie met meer dan 145.000 custom applicaties die bedrijven voor het gebruik van Teams zelf hebben ontwikkeld.

Nieuwe Teams-app een succes

De enorme toename van het aantal Teams-gebruikers dit jaar is wellicht veroorzaakt door de lancering dit jaar van de vernieuwede Teams-app voor Windows en macOS.

Sinds de lancering van deze laatste versie heeft Microsoft hieraan een hoop extra functionaliteit toegevoegd. Recent was dit onder meer de introductie van de generatieve AI-tool Copilot binnen Teams. Ook zou de laatste versie van Teams tot twee keer sneller zijn dan de klassieke versie en neemt het minder dan de helft van de oorspronkelijke opslagruimte in.

Microsoft biedt nog wel steeds de klassieke versie van Microsoft Teams, maar hieraan wordt geen nieuwe functionaliteit meer toegevoegd. Inmiddels heeft deze versie ook een end-of life datum gekregen van eind juni 2024.

Onzekerheid voor 2024

Of de populariteit van Teams nog komend jaar zal blijven toenemen, is nog niet helemaal zeker. Dit valt vooral in twijfel te trekken omdat de Europese Commissie nog moet beslissen of Microsoft binnen de EU zijn Teams-oplossing uit de (zakelijke) Microsoft 365-bundel moet halen. De techgigant zou mogelijk te veel gebruik maken van de eigen concurrentiepositie om Teams bij gebruikers te krijgen.

Microsoft probeert hierop al in te spelen, onder meer door afgelopen oktober aan te kondigen dat Microsoft Teams zijn eigen abonnement krijgt en niet gekoppeld is aan de zakelijke Microsoft 365-licenties. Het is echter nog onduidelijk of dit genoeg is om de EU van de goede intenties te overtuigen.

