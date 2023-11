Europese antitrust-autoriteiten hebben concurrenten van Microsoft gevraagd of zij voldoende gerustgesteld zijn nu Teams niet meer standaard in Microsoft 365-bundels zit verpakt. De EU lijkt de kritiek te willen verzamelen om een goed onderbouwde zaak te beginnen tegen de bundelingpraktijken van Microsoft.

Concurrenten van Microsoft ontvingen van Europese antitrust-autoriteiten een vragenlijst, weet Reuters. Daarin wordt gepolst hoe deze bedrijven staan tegenover de Teams-ontbundeling. Er wordt gevraagd hoe de diensten die het concurrerend bedrijf aanbiedt, kunnen samenwerken met de diensten van Microsoft en of klanten eenvoudig van aanbod kunnen veranderen. Er is niet bekend welke bedrijven een vragenlijst ontvingen.

De Microsoft 365-bundels zijn namelijk vernieuwd in Europa. Hierdoor zijn Microsoft 365-bundels zonder Teams sinds kort beschikbaar. Door een klacht over oneerlijke concurrentie was de ontbundeling noodzakelijk, aldus de techgigant.

Voorbereiding onderzoek

De vragenlijst wordt gezien als een voorteken voor een groter onderzoek van de EU naar de bundelingpraktijken van Microsoft. Door het ruime aanbod van diensten, weet de techgigant diensten zo te combineren dat het wel vaker in het nadeel speelt van de concurrent. Denk bijvoorbeeld aan de korting die Azure-gebruikers, de clouddienst van Microsoft, kregen voor het draaien van Microsoft 365-apps. De korting is ondertussen ook beschikbaar voor AWS-gebruikers, maar Google Cloud-gebruikers blijven dan weer achter.

De Digital Markets Act (DMA) zal dergelijke praktijken strenger onder handen nemen, omdat ze kunnen leiden tot oneerlijke concurrentie. Vanaf 6 maart 2024 zijn boetes voor het overtreden van de DMA mogelijk.

