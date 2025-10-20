Nederland worstelt met AI-implementatie door kennisproblemen

Ondanks dat 63 procent van de Nederlandse medewerkers al AI-tools gebruikt, blijft de business value voor organisaties beperkt. Het probleem zit in de documentatie: 86 procent werkt met institutionele kennis die niet wordt vastgelegd.

Terwijl de adoptie van AI-gedreven samenwerkingstools hoog is, toont het AI Readiness Report 2025 van Lucid Software een paradox in Nederlandse bedrijven. De waarde voor organisaties blijkt tegenvallend, niet door de technologie zelf, maar door een fundamenteel probleem: gebrekkig kennismanagement.

Het onderzoek onder 261 Nederlandse professionals wijst uit dat de meeste medewerkers dagelijks werken met ongedocumenteerde informatie. Routines, werkwijzen en informele knowhow blijven grotendeels onzichtbaar, wat een probleem vormt voor zowel nieuwe teamleden als AI-systemen.

Gebrek aan tijd en eigenaarschap

Nederlandse organisaties stuiten op concrete obstakels bij het documenteren van kennis. Gebrek aan tijd staat bovenaan (42 procent), gevolgd door onduidelijk eigenaarschap (28 procent) en gebrek aan tools (23 procent).

Wanneer gevraagd naar gewenste hulpmiddelen voor AI-aanpassing, noemen respondenten vooral samenwerking in documenten (32 procent), procesdocumentatie (24 procent) en rolmapping (23 procent). Dit toont aan dat de basis vaak ontbreekt.

Afdelingen lopen risico op kennisverlies

De impact verschilt per afdeling. Operations (36 procent), klantenservice (29 procent), engineering (28 procent) en financiën (27 procent) lopen het hoogste risico. Deze afdelingen zijn extra kwetsbaar voor kennisverlies wanneer medewerkers vertrekken.

“Institutionele kennis bepaalt voor veel medewerkers het dagelijks werk, maar zonder documentatie en structuur hebben teams moeite om processen op elkaar af te stemmen”, zegt Dan Lawyer, Chief Product Officer bij Lucid Software. Hij ziet kansen voor organisaties die de basis op orde brengen.

Zelfs wanneer kennis wél wordt gedocumenteerd, signaleren medewerkers problemen. Slechts de helft geeft aan dat workflows ‘redelijk goed’ zijn vastgelegd. De documentatie is vaak onvolledig (31 procent), verouderd (27 procent) of moeilijk te vinden (26 procent).

Positieve verwachtingen ondanks uitdagingen

Wel zijn de verwachtingen van AI-tools positief. 69 procent denkt dat ze tijd besparen, waarbij 31 procent meer dan drie uur per week verwacht. Andere voordelen zijn productiviteitsverbetering (38 procent), gestroomlijnde documentatie (27 procent) en verduidelijking van verantwoordelijkheden (27 procent).

Succesvolle AI vereist goede basis

Het onderzoek benadrukt dat AI-succes afhangt van solide fundamenten. Zonder gestructureerde kennis en duidelijke processen kunnen organisaties niet profiteren van AI-investeringen. Dit geldt vooral voor bedrijven die verwachten dat AI automatisch hun problemen oplost.

Voor Nederlandse organisaties betekent dit dat ze eerst hun huishouden op orde moeten brengen. Processen documenteren, workflows vastleggen en kennisoverdracht organiseren zijn voorwaarden voor succesvolle AI-implementatie.

De uitdaging is groot, maar ook de kans. Bedrijven die nu investeren in kennismanagement, leggen de basis voor toekomstige AI-succesverhalen.

