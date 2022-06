Oracle heeft van de mededingingstoezichthouders toestemming gekregen voor de overname van Cerner. Oracle betaalt 28,3 miljard dollar (26,5 miljard euro) voor de aandelen van de medische techleverancier.

De overname van Cerner werd eind vorig jaar aangekondigd, maar moest nog door de mededingingsautoriteiten worden goedgekeurd. Onlangs kreeg Oracle de goedkeuring van de Europese Commissie voor de overname, wat een groot obstakel wegneemt.

De deal is alleen nog afhankelijk van of de aandeelhouders van Cerner hun aandelen aan Oracle willen verkopen. Oracle is bereid 95 dollar (89 euro) per aandeel te betalen.

Voordelen voor Oracle

De overname van Cerner geeft Oracle straks meer vaste voet aan de grond in de medische sector. Het bedrijf is een leverancier van software waarmee ziekenhuizen hun medische bestanden en daaraan gerelateerde data opslaan en kunnen analyseren. De gezondheidszorg wordt als één van de snelst groeiende markten gezien voor de komende jaren. Cerner moet veel geld in het Oracle-laatje gaan brengen.

Oracle is al actief met zijn oplossingen voor de zorgmarkt. Zo helpen de tools verzekeraars, zorgverleners en de publieke gezondheidszorg met het gebruik van data voor het verbeteren van de efficiency en het bereiken van betere resultaten voor patiënten.

Toekomstige plannen

In de nabije toekomst wil Oracle vooral zijn eigen software aan het portfolio van Cerner koppelen. Deze oplossingen, zoals de Oracle Autonomous Database, APEX low-code ontwikkelingstools en een stemgestuurde user interface moeten de huidige systemen van de medische techspecialist verder moderniseren.

Daarnaast moeten alle oplossingen van Cerner naar de cloud worden gebracht. Oracle verwacht dat dit proces snel kan plaatsvinden, omdat bepaalde eigen systemen al bijvoorbeeld op de Autonomous Database draaien.

Tip: ‘Oracle wil Cerner overnemen voor 26 miljard euro’