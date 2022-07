Medewerkers van Datto zijn bang dat Kaseya de bedrijfscultuur vernietigt, maar daar heeft Kaseya CEO Fred Voccola geen boodschap aan. De topman sprak medewerkers met grof taalgebruik toe op het hoofdkantoor van Datto.

Datto werd onlangs door Kaseya overgenomen voor 5,7 miljard euro. De overname roept zorgen op bij klanten en medewerkers. Kaseya wil de arbeidsvoorwaarden van personeel terugdringen. Ook heeft het nieuwe moederbedrijf geen interesse in de sociale kwesties waar Datto aandacht aan besteedt, waaronder diversiteit.

Tijdens een recente toespraak gooide Kaseya CEO Fred Voccola olie op het vuur. De CEO legde met grof taalgebruik uit dat Kaseya niets kan zeggen over de toekomstige arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Daarnaast neemt de organisatie geen standpunt in over maatschappelijke zaken.

“We nemen de beste medewerkers op de planeet aan. Hun etniciteit en sexuële orientatie maken me geen zak uit”, zei de CEO. “Dit is onze strategie voor sociale kwesties: we hebben geen mening.”

Voccola hield herhaaldelijk vol dat hij “geen lul is”. Toch schoot de toespraak in het verkeerde keelgat. Een anonieme Datto-medewerker beweerde tegen website CRN dat elk direct teamlid na de toespraak voor een nieuwe baan heeft gesolliciteerd.

Voccola reageert

CRN nam contact op met Voccola voor een interview. Tijdens het gesprek wierp de topman een licht op de context van de toespraak. “Ik ben de CEO van een bedrijf en verwachtte een heleboel zakelijke vragen”, zei hij. “Sommige waren heel uniek en specifiek, wat prima is. In plaats van de vraag te ontwijken en naar HR-managers te verwijzen, probeerde ik zoveel mogelijk antwoorden te geven.”

Vervolgens reageerde Voccola op de zorgen over arbeidsvoorwaarden en cultuur. De CEO bevestigt dat Datto-werknemers te maken krijgen met aangepaste ziektekostenverzekeringen en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ontkent dat Kaseya de bedrijfscultuur vernietigt.

“Wat we doen met onze ziektekostenverzekering is belangrijk voor werknemers. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar ik zie dat niet als cultuur. Ik zie dat als ervoor zorgen dat onze werknemers aan de bovenkant van de markt worden gecompenseerd.”

Volgens Voccola draait de cultuur van Datto niet om arbeidsvoorwaarden, maar om de relatie met klanten. Dat zijn voornamelijk managed service providers (MSP’s). “We hebben Datto overgenomen voor zijn cultuur, zijn merk en zijn mensen. Datto is geweldig voor MSP’s. Dat is de cultuur die we hebben gekocht.”

Geen omweg

Voccola lijkt het goed te bedoelen, maar de situatie wordt er niet beter op. Kaseya voelt zich onwelkom bij Datto. Daar is het gescheld van de CEO een symptoom van. Voor Datto geldt precies hetzelfde, maar Datto heeft weinig te willen. De overname is goedgekeurd. De medewerkers en leiders zullen het met elkaar moeten doen.