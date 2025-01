Fred Voccola stapt op als CEO bij Kaseya

Fred Voccola, grootaandeelhouder en CEO, heeft onlangs aangekondigd af te treden als CEO van Kaseya. De IT- en securityspeler voor MSP’s is inmiddels een zoektocht gestart naar een opvolger voor deze functie.

Volgens Kaseya doet Fred Voccola een stap terug om ruimte te maken voor een nieuwe CEO die de volgende groeifase van het bedrijf in goede banen kan leiden. De IT- en securityspecialist richt zich op verdere groei en overweegt mogelijk dit jaar naar de beurs te gaan. Volgens de oud-CEO kan dit het beste worden gerealiseerd onder nieuw leiderschap.

Nieuwe rol voor Voccola

Bestuurslid Kevin Thompson neemt de rol van interim-CEO op zich en werkt samen met Fred Voccola aan de zoektocht naar een nieuwe CEO. Thompson, voormalig CEO van SolarWinds, leidde dat bedrijf door de gevolgen van de ingrijpende hackaanval in 2020 voordat hij de overstap naar Kaseya maakte.

Fred Voccola blijft actief binnen het bedrijf in een nieuwe rol. Hij wordt vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de IT- en securityspecialist. In deze functie zal hij zich richten op langetermijninnovatie en het ontwikkelen van nieuwe marktstrategieën. Deze moeten het bedrijf voorbereiden op een toekomstige beursgang, aldus Kaseya.

Kaseya geeft aan dat de komst van een nieuwe CEO tot strategische veranderingen zal leiden. Het bedrijf blijft zich echter inzetten voor het leveren van innovatieve producten, het verbeteren van de klantbeleving en de verdere ontwikkeling van de eigen producten.

Groei

Onder leiding van Fred Voccola groeide Kaseya in de afgelopen tien jaar van een aanbieder van een enkel product uit tot een grote platformspecialist. Het bedrijf realiseerde daarbij jaarlijks ongeveer 1,5 miljard dollar aan terugkerende inkomsten.

In 2024 lanceerde de IT- en securityspecialist het op abonnementen gebaseerde Kaseya 365-platform. Dit platform biedt klanten een compleet pakket van essentiële tools voor IT-beheerders tegen een kosteneffectieve prijs.

Kaseya krijgt de laatste jaren binnen de MSP-markt steeds meer te maken met concurrentie. Bedrijven zoals ConnectWise, dat in september 2024 met Manny Rivalo een nieuwe CEO aanstelde, voeren door acquisities de druk op. Andere concurrenten zijn onder meer N-able, HaloPSA, NinjaOne en Syncro.

