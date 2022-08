Teradata introduceert VantageCloud. De suite met als blikvangers VantageCloud Lake en ClearScape Analytics moet bedrijven meer inzichten bieden in data.

VantageCloud bestaat uit drie oplossingen die het bestaande Teradata-platform toegankelijker en bruikbaarder moeten maken. De eerste oplossing binnen de suite is het bestaande VantageCloud-platform. Dit dataplatform is geschikt voor gebruik in hybride en multicloudomgevingen. Het platform vormt binnen het VantageCloud-portfolio de basis voor andere oplossingen die specifiekere mogelijkheden bieden.

Introductie VantageCloud Lake

Zo komt de suite met het onlangs uitgebrachte cloud-native VantageCloud Lake-platform. Dit platform moet dagelijkse data managementtaken automatiseren, zodat IT-teams tijd kunnen besparen. Denk aan het automatisch uitrollen van software-updates wanneer deze beschikbaar komen of het via een centrale interface uitvoeren van handmatige onderhoudstaken.

Het platform dat in public cloudomgevingen draait, zoals van AWS, voert dit uit met behulp van een ingebouwd auto-scaling mechanisme dat meer hardware-bronnen kan toevoegen aan een VantageCloud Lake deployment als dat nodig is. Ook maakt de oplossing het mogelijk onafhankelijk de benodigde rekenkracht en storage te schalen.

Daarnaast zorgt VantageCloud Lake ervoor dat, in het geval van analyticswerkzaamheden, klanten met controle-instrumenten zogenoemde ‘overruns’ van hun analyticsomgevingen kunnen voorkomen.

Analytics met ClearScape Analytics

De derde binnen VantageCloud aanwezige oplossing van Teradata is het in VantageCloud Lake geïntegreerde ClearScape Analytics. Met deze tool kunnen gebruikers in VantageCloud Lake dezelfde analyticstools uit het standaard dataplatform van Teradata gebruiken, aangevuld met functionaliteit als time series en machine learning.

De functionaliteiten worden vooral geleverd door meer dan vijftig beschikbare workflows. Op deze manier hoeft voor analytics de in VantageCloud beschikbare data niet meer naar een extern analytics-tool te worden gemigreerd.

Verder beschikt ClearScape Analytics over features die het draaien van AI-modellen in productieomgevingen moeten vergemakkelijken. De features zorgen er onder meer voor dat de benodigde hoeveelheid werk voor het uitrollen en beheren van de AI-modellen wordt teruggebracht. Daarnaast helpt de analytics-oplossing met het ontdekken van mogelijk technische problemen in neurale netwerken.

De VantageCloud suite met VantageCloud Lake en ClearScape Analytics zijn per direct beschikbaar.