Confluent maakt AI-datalaag veiliger en eenvoudiger

Confluent brengt nieuwe functies uit voor Confluent Cloud en Confluent Intelligence. Het gaat om een managed MCP-server, automatische PII-detectie en ondersteuning voor Azure Private Link.

De updates richten zich op twee concrete obstakels: securityrisico’s die data buiten AI-pipelines houden en de versnippering van tools die ontwikkelaars vertraagt. “Veel AI-projecten stranden al voordat ze in gebruik worden genomen, doordat de datalaag tekortschiet”, zegt Sean Falconer, head of AI bij Confluent. “Teams hebben de AI-modellen en de ambitie om ermee aan de slag te gaan, maar beveiligingsrisico’s en versnipperde data maken het lastig om AI-toepassingen daadwerkelijk in gebruik te nemen. Daarom maken wij de streaminglaag het fundament voor veilige, productieklare AI.”

Centraal staat de Confluent MCP-server, een control plane waarmee AI via natuurlijke taal streaming-operaties kan aansturen, beheren en debuggen. Agent Skills voegen daar een tweede laag aan toe. Ze coderen best practices zodat die operaties consistent verlopen. Beide functies zijn algemeen beschikbaar voor Confluent Cloud.

Nieuw is ook automatische PII-detectie en -redactie rechtstreeks in Flink SQL, zonder maatwerk of externe diensten. Dat opent gebruik in streng gereguleerde sectoren als financiële dienstverlening, gezondheidszorg en verzekeringen. De functie bevindt zich in early access voor Confluent Intelligence.

Voor veilige connectiviteit ondersteunt Confluent nu Azure Private Link, waarmee Flink-taken via Microsofts privénetwerk verbinding kunnen maken met Azure OpenAI, Azure SQL en Cosmos DB. AI-workloads blijven zo van het publieke internet.

Integratie met dbt en IBM-ecosysteem

Een gratis open source dbt-adapter brengt Flink SQL op Confluent Cloud binnen bereik van het dbt-framework dat data engineers dagelijks gebruiken. Teams kunnen direct streaming pipelines definiëren, testen en deployen met dezelfde dbt-opdrachten als voor batchprocessing. Confluent breidt ook het modelaanbod uit met ondersteuning voor TimesFM voor het detecteren van afwijkingen en modellen van Anthropic en Fireworks AI.

IBM rondde in maart 2026 de overname van Confluent voor circa 11 miljard dollar af. Met de nieuwe mogelijkheden levert watsonx.data via Confluent een real-time contextlaag voor AI in hybride omgevingen. De Real-Time Context Engine, die continu actuele en gecureerde context levert aan AI-toepassingen, is nu algemeen beschikbaar.