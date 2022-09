Google Cloud heeft zijn cloudgebaseerde database-omgevingen van updates voorzien. Het betreft een gratis trial voor Cloud Spanner en een nieuwe DataStream for BigQuery-dienst.

Google Cloud kijkt met de updates vooral naar dat cloudgebaseerde databases die in zijn ogen een ‘tipping point’ hebben bereikt. Volgens de techgigant vindt nu meer dan de helft van het databasegebruik plaats in cloudomgevingen.

Updates voor Cloud Spanner

De updates voor Google Cloud Spanner, een volledig beheerde relationele database, maken het mogelijk dat meer ontwikkelaars de database kunnen testen en uiteindelijk gaan gebruiken. Voorheen twijfelden veel databasespecialisten, vooral van kleinere bedrijven, nog over het gebruik van deze database-omgeving vanwege de kosten.

Met de introductie van gratis instances om de cloudgebaseerde database-omgeving te testen, moet deze twijfel worden weggenomen. Volgens de public cloudgigant is dit een enorme stimulans voor potentiële eindgebruikers om toch te gaan experimenteren. Naast gratis gebruik van de instances, krijgen gebruikers toegang tot begeleide tutorials en een sample database.

Ook krijgen zij gedurende drie maanden (90 dagen) 10 GB storage. Tijdens de testfase kunnen testers op ieder moment alle mogelijkheden van Cloud Spanner inzetten, door een betaald abonnement te nemen. Dit geeft toegang tot meer schaal en uitrolmogelijkheden in Google Cloud-regio’s.

Fijnmazigere toegang

Een tweede update voor Cloud Spanner is een preview van ‘fine-grained access control’. Met deze functionaliteit kunnen gebruikers toegang krijgen tot de cloudgebaseerde database-omgeving op het niveau van tabellen en kolommen. De database-omgeving biedt al identity- en accessmanagement-functionaliteit, maar deze fijnmaziger toegang is handiger voor transactionele gegevens.

Ook biedt Cloud Spanner meer security voor toegang tot specifieke onderdelen van de data. Het is hierdoor bijvoorbeeld mogelijk BSN-nummers af te schermen van ontwikkelaars die op basis van Cloud Spanner applicaties ontwikkelen.

DataStream for BigQuery

Ook de andere zeer bekende cloudgebaseerde database-omgeving van Google Cloud, het cloudgebaseerde data warehouse BigQuery, krijgt een belangrijke update. Voor deze specifieke cloudgebaseerde database-omgeving woedt nu de dienst DataStream for BigQuery toegevoegd. Deze agentless-dienst moet het gebruikers makkelijker maken realtime insights in de database-omgeving te creëren.

De dienst streamt hiervoor op betrouwbare wijze ieder event wanneer het plaatsvindt en repliceert de data van operationele databasebronnen direct in de BigQuery-omgeving. Hierna kunnen gebruikers eenvoudig extract-, load- en transformatie-pipelines opzetten voor datareplicatie met een lage latency voor realtime inzichten. De databronnen die worden gekoppeld zijn deployments van MySQL, PostgreSQL, AlloyDB and Oracle databases in on-premisesomgevingen, maar ook vanuit Google Cloud zelf.

Overige upgrades

Verder introduceert Google Cloud ook meer functionaliteit voor zijn Google Cloud Database Migration Service. De dienst helpt bij het migreren van legacy databases als PostgreSQL voor het ontkomen van vendor lock-in. De dienst ondersteunt nu migraties van PosgreSQL naar AlloyDB. Ook hier is deze upgrade zeer geschikt voor transactionele workloads.

De upgrades zijn per direct beschikbaar.

