Google Cloud heeft zes nieuwe storage-oplossingen geïntroduceerd. De diensten moeten data-intensieve workloads sneller naar de cloud migreren.

Bedrijven verzamelen meer data uit verschillende bronnen dan ooit. De data moeten op een centrale plek worden ondergebracht en worden ‘genormaliseerd’ voor het uitvoeren van analyseprocessen.

Het betekent dat storage belangrijker wordt voor het leveren van data lakes, modellering en simulatie, big data, HPC, AI en ML. Daarom moet storage meer flexibiliteit bieden, file storage beter kunnen worden beheerd en block storage hogere prestaties leveren. Het liefst moet al deze storagefunctionaliteit beschikbaar zijn via een enkel platform.

Zes storage-oplossingen

Google Cloud introduceerde tijdens het Spotlight on Storage-event zes nieuwe storage-oplossingen. De Google Cloud Hyperdisk-oplossing is volgens de techgigant zijn eerste Persistent Disk van de nieuwste generatie. Met deze dient kunnen bedrijven de prestaties van block storage dynamisch finetunen voor specifieke workloads. Denk aan I/O-operaties en onafhankelijke throughput voor iedere applicatie.

Filestore Enterprise multishare for Google Kubernetes Engine (GKE) stelt storagebeheerders in staat snel een Filestore instance aan te maken en deze in stukjes te ‘snijden’, zodat ze gelijktijdig op een GKE-cluster of zelfs duizenden clusters kunnen worden gebruikt. Ook biedt de oplossing functionaliteit als non-disruptive storage upgrades die op de achtergrond draaien en 99,99 procent regionale beschikbaarheid beloven.

De nieuwe Autoclass feature in Google Cloud Storage moet het bedrijven makkelijker maken hun object storage volumes geautomatiseerd te beheren en de kosten hiervan te optimaliseren. Onder meer met behulp van policies die kunnen worden toegepast voor het verplaatsen van data naar warme of koude storageklassen.

Overige aankondigingen

Voor analytics is nu Storage Insights geïntroduceerd, dat uitvoerbare insights biedt van de grote hoeveelheden objecten die klanten in Google Cloud hebben opgeslagen. Ook kunnen gebruikers deze via de tool makkelijker opzoeken en combineren met bijvoorbeeld Big Query. De nieuwe Cloud Backup and DR-dienst biedt volledige geïntegreerde dataprotectie voor de belangrijkste applicaties en databases van bedrijven. Denk hierbij aan Google Cloud VMware Engine of SAP HANA.

Tot slot introduceert Google Cloud de dienst Backup for GKE. Hiermee kunnen klanten Kubernetes-applicaties en persistent data beschermen. Volgens de techgigant is dit de eerste dienst van een hyperscale cloudinfrastructuuraanbieder die dat doet.